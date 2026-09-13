A ritme de banda
"Hem disfrutat com mai abans": la gira de la Jove Orquestra Simfònica contada pels seus músics
La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV tanca una de les edicions més destacades de la seua trajectòria amb una gira marcada per la resposta del públic, especialment als concerts de Granada, el treball compartit i una nova creació nascuda des de dins de la mateixa formació
La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV ha completat este setembre la seua Gira 2026, una nova experiència artística i formativa que l’ha portada per Almoradí, Granada i Águilas amb la direcció de Cristóbal Soler. La formació, integrada per joves músics procedents de societats musicals de tota la Comunitat Valenciana, ha tornat a combinar el treball d’alt rendiment amb l’experiència d’actuar davant de nous públics, especialment en dos cites celebrades a Granada. Una d'elles, dins del Festival Neorama i a un escenari davant de la catedral, ha quedat gravada la memòria dels músics de l'orquestra.
Eduard Ramos, María Nela García –ambdós contrabaixos solistes– i Samuel Gay Lledó, músic i compositor de l'obra estrenada a la gira 'Petrus', expliquen una edició en què la responsabilitat individual, la confiança entre companys i la sensació de créixer junts han tingut tant de pes com els mateixos concerts.
Una gira històrica
Entre els records que deixa esta edició, Eduard Ramos destaca especialment la resposta del públic. "En tots els concerts vam rebre una reacció del públic molt gratificant, i especialment a la Plaza de les Pasiegas hi va haver una connexió meravellosa. Va ser realment inspirador actuar amb la catedral a la nostra esquena i el públic i nosaltres ho vam disfrutar com mai", recorda.
Per a un músic jove, però, eixir de gira amb la JOS implica molt més que pujar a un escenari. "Poder ser solista i compartir escenari amb gent de la mateixa edat, amb la mateixa energia i la mateixa jovialitat és una cosa màgica", explica.
"Compartir escenari amb gent de la mateixa edat, energia i jovialitat és una cosa màgica"
En un sentit similar s'expressa també María Nela García, l'altra contrabaix solista: "Ho he sentit com una gran oportunitat y una gran responsabilitat. Porte molts anys tocant a la JOS i els tinc una estima diferent, semblant al d'una família. Un moment que mai oblidaré és el de la Plaza de las Pasiegas, quan vaig notar que el públic estava compartint la música amb mi. No sé explicar com ho vaig sentir, però ho sabia".
La gira de 2026 ha incorporat també una singularitat: una de les obres del programa ha sigut composta per un dels mateixos músics de l’orquestra. Samuel Gay Lledó ha viscut l’experiència des de dos llocs alhora. Com a intèrpret i com a compositor, on ha pogut escoltar com els seus companys donaven forma a la seua partitura 'Petrus'.
"Per a mi significa confiança i, en certa part, gratitud", explica. Durant els assajos, el contacte directe amb els intèrprets li va permetre rebre suggeriments, revisar detalls i comprovar com funcionava realment la música.
Quan se li pregunta què li agradaria que quedara d'esta experiència, Samuel ho té clar: els intèrprets. "Els músics i el seu bon fer. Ha sigut una obra pensada per als músics i interpretada per ells; tot ha començat i acabat en ells", assenyala.
Eixa mateixa dimensió col·lectiva apareix en les paraules de María Nela García: "Em porte moltíssimes coses sempre que vaig amb la JOS. Com diuen a la Federació: 'arribes amb la motxilla buida per a omplir-la'. No hi ha trobada en què no haja sentit això".
La Gira 2026 deixa així una fotografia: la d’una generació de músics aprenent a escoltar-se, assumir reptes i créixer conjuntament. I també la d’una orquestra capaç de generar la seua pròpia música des de dins.
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