Va de llibres
L'editorial de la Universitat de València deixa empremta a Mèxic gràcies a la seua participació a FILUNI
Publicacions de la Universitat de València ha destacat en la programació de la VIII Fira Internacional del Llibre de les Universitàries i els Universitaris (FILUNI) de Mèxic, on la UV era universitat convidada d’honor
Francesc Miró
Fa unes poques setmanes, en el marc del XXI Encontre d’Editorials organitzat per l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) a Peníscola, el consultor editorial en internacionalització Martín Gómez ja ho va advertir: hem de mirar més cap a Mèxic. En la seua conferència ‘Mercats més interessants per al sector del llibre de 2027’ apuntava que els índexs de lectura a la pàtria de l'àguila i la serp anaven en augment, impulsats fonamentalment per la força i presència de les editorials universitàries. La VIII Fira Internacional del Llibre de les Universitàries i els Universitaris (FILUNI), organitzada per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), li ha donat la raó: ha reunit més de 40.000 persones i celebrat més de 370 activitats.
I resulta que aquest any la UV era convidada d’honor. La seua participació —coordinada per Publicacions de la Universitat de València, el Servei de Cultura Universitària i el Servei de Biblioteques i Documentació—, s’ha estés a prop de mig centenar d’activitats, entre presentacions de llibres, exposicions, taules redones, conferències, tallers, recitals, projeccions i concerts des del 25 al 30 d’agost passat. “Amb més d’un miler d’exemplars venuts, les obres amb més demanda a l’estand van ser coedicions amb la UNAM que es presentaven en primícia a FILUNI i versaven sobre l’exili republicà o la cultura maia”, ens diu l’equip de comunicació de PUV. Es van presentar allà, per exemple, els llibres Max Aub y la memoria generacional: Diálogos entre México y España, editat per Xelo Candel Vila i Javier Lluch-Prat, o títols com 'Popol Vuh. Las mujeres del amanecer' amb la participació de Cristina Vidal Lorenzo, Tomás Pérez Suárez i Juan Pérez Moreno, sense oblidar l’acollida de 'La vida desplazada. Manuela Ballester y el arte en el exilio', escrit per Carmen Gaitán Salinas.
“A més d’un col·loqui sobre llengües indígenes a Mèxic i sobre el valencià, també es va fer lectura de la poesia de Maria Beneyto amb la presentació de 'Learning to Howl', traducció a l’anglés de l’obra d’una de les escriptores valencianes més significatives del segle XX”, ens expliquen de Publicacions de la Universitat de València. Ells mateixos destaquen la participació i l’interés que van generar l’activitat editorial valenciana en el col·loqui 'Hogares habitables e idiomas minorizados: del valenciano a las lenguas de Abya Yala' participat per la part valenciana amb les intervencions d’Alícia Sellés, presidenta de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura, i Carme Manuel, de la Universitat de València. Carme Manuel, de fet, va ser l’encarregada del conversatori 'Escribir en lenguas minorizadas en España' i de la lectura de poesía: 'La obra de María Beneyto'.
La Universitat de València, ens diuen, “ha presentat a FILUNI una selecció de 550 títols i 4.000 exemplars del seu catàleg acadèmic, científic, literari i cultural”. I ha traslladat el patrimoni valencià no sols amb llibres, també amb exposicions com 'Tinta, pergamí i paper. Tresors de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (segles XV-XVII)', o la mostra dedicada a la memòria social de la dana d’octubre de 2024 'Les escriptures de l’aigua', sense oblidar l’instal·lació d’Art al Quadrat inspirada en la figura de María Moliner. Així, un dels segells amb més història de la nostra terra, ha tret pit d’una feina editorial pròpia, però també de la capacitat de teixir vincles amb altres editorials universitàries d’arreu del món, avançant pas a pas cap a la internacionalització. I prompte caldrà tornar a mirar a Mèxic, gràcies a la participació d’onze editorials valencianes en la FIL Guadalajara, considerada la trobada editorial més gran en llengua espanyola. Serà al novembre, i al 'Va de Llibres' vos mantindrem informats.
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