Exposició
La Nau presenta una exposició sobre els sabers femenins entorn de les plantes i les cures a partir d’un herbari del s.XVI
El projecte, de Las Mitocondria, duo format per l’artista María Ángeles Vila Tortosa i la coreògrafa Alicia Herrero Simón, es podrà visitar a la Sala Oberta i el claustre de La Nau fins al 22 de novembre.
La Nau inaugura ‘Botànica Domèstica / Herbario Nuovo’, una exposició que utilitza la tradició de l’herbari com a punt de partida per a repensar les cures, la transmissió de coneixements i la relació entre les persones, les dones, i la natura. El projecte, de Las Mitocondria, duo format per l’artista María Ángeles Vila Tortosa i la coreògrafa Alicia Herrero Simón, es podrà visitar a la Sala Oberta i el claustre de La Nau fins al 22 de novembre.
La inauguració, el dijous 17 de setembre, inclourà la performance Radicum, creada per Alicia Herrero Simón amb motiu d’aquesta exposició. La mostra està organitzada pel Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, amb la col·laboració de la Unitat d’Igualtat i Diversitat.
L’exposició pren com a referència l’Herbario Nuovo de Castore Durante, un tractat botànic i medicinal del segle XVI conservat a la Biblioteca Històrica de la Universitat. L’obra reuneix representacions de plantes i coneixements sobre les seues propietats i usos. A partir d’aquest referent, Las Mitocondria traslladen la lògica de l’herbari al present per a explorar com s’han conservat i transmés els sabers sobre les plantes, especialment aquells vinculats a les dones i a les pràctiques de cura.
En les obres de María Ángeles Vila Tortosa, les plantes deixen de ser únicament objectes de representació per a convertir-se en portadores d’experiències, records, propietats terapèutiques i relats transmesos entre generacions. El projecte planteja així una mirada sobre un patrimoni de coneixements que s’ha desenvolupat en l’àmbit domèstic i que tradicionalment ha quedat al marge dels relats oficials sobre el coneixement.
Entre les peces del recorregut es troba Ombilico di Venere. L’obra estableix una connexió simbòlica entre el cos i la natura i aborda la interdependència entre allò vivent, a través d’unes fulles que s’expandeixen de manera concèntrica i evoquen també la forma d’uns pits que alimenten i cuiden.
El vídeo Cuidados (2019) aprofundeix en aquesta dimensió íntima de la cura a través de la relació entre una mare i una filla. La peça mostra com la filla té cura de la seua mare després d’una operació per càncer de mama.
El recorregut es completa amb la sèrie fotogràfica Botánica Doméstica, en què la relació entre l’ésser humà i el món natural adquireix una dimensió física i tàctil. Les imatges plantegen una relació de reciprocitat amb allò vivent, allunyant-se de la idea de la natura com una cosa separada de les persones.
L’exposició incorpora, així mateix, una performance coral dirigida per Alicia Herrero Simón, en la qual participen 30 dones de diferents generacions. A través de cossos, gestos i relats, l’acció col·lectiva aborda la transmissió intergeneracional de les cures i transforma l’espai expositiu en un lloc de trobada entre natura, memòria, experiència i presència humana, a partir del concepte científic de Wood Wide Web de l’ecòloga forestal Suzanne Simard (1990). Els cossos-arrel convocats habiten el claustre com a símbol de pertinença i sororitat.
Miguel Hernández, 40 aniversari de la UE i nova convocatòria del César Simón
Després de la inauguració oficial del curs, la programació es reprén amb dues conferències i una representació teatral. El dimarts 15 de setembre, a les 19 hores, l’Aula Magna acollirà la conferència ‘Buscando un Miguel Hernández para el siglo XXI’, a càrrec de Rafael Alarcón, catedràtic de la Universitat de Jaén. El dimecres 16 de setembre, a les 18 hores, l’Aula Magna acollirà una nova sessió del cicle ‘40 anys de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea’, a càrrec d’Alfons Díez Torres, ambaixador d’Espanya. El mateix dimecres 16 de setembre, a les 18 hores, la Sala Matilde Salvador acollirà la representació teatral ‘Aprendiendo del hombre que plantaba árboles’, una adaptació de l’obra de Jean Giono a càrrec del Grup de Teatre Amics de La Nau Gran.
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