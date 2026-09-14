Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos Corberán y Ron GourlayBraulio VázquezEntrenadoresRonda NorteVilavellaMarihuanaNueva candidata Fallera Mayor
instagramlinkedin

Va de llibres

Qüestionari a Maria Martínez

Bibliotecària-Arxivera de l’Ajuntament de Xirivella

Qüestionari bibliotecari Maria Martínez, bibliotecària-arxivera de l’Ajuntament de Xirivella.

Qüestionari bibliotecari Maria Martínez, bibliotecària-arxivera de l’Ajuntament de Xirivella. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Levante-EMV

València

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

'Merryck. L’home elefant', d’Emili Chaqués

2. L’ùltim llibre infantil/juvenil que has recomanat

'El monstre Petorro', de Paco Cholbi

3. Un llibre que recomanes per a club de lectura

'Libre: el desafío de crecer en el fin de la historia', de Lea Ypi

4. Un llibre valencià que sempre recomanes

'Gràcies per la propina', de Ferran Torrent

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

'La mare', d’Emma Zafón

6. Quina és la primera lectura que recordes?

Els còmics de la sèrie 'Esther y su mundo', de Purita Campos

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

Solc tindre diversos llibres a la taula, però sempre m’agrada acabar el que estic llegint abans de començar amb una altra lectura.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

No tinc un lloc especial, però m’agrada molt llegir al sofà de casa.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

"Mi padre era jardinero. Ahora es jardín" del llibre 'El jardinero y la muerte', de Gueorgui Gospodínov.

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Gabriel García Márquez

11. Quin gènere t'agrada més?

Soc molt fan de la novel·la negra i també de la narrativa social, que barreja la història, la política i el costumisme.

12. Quina és la teua editorial de referència?

M’agrada molt la línia de publicació de l’editorial Libros del Asteroide

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

No, simplement està ordenada alfabèticament per l’autor/a.

14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Noticias relacionadas

Soc i he sigut molt feliç com a bibliotecària, em resulta difícil imaginar-me desenvolupant una altra professió.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un accidente colapsa la Ronda Nord y obliga a retrasar 15 minutos el inicio de las oposiciones de maestros en València
  2. Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
  3. Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva
  4. ¿Quiénes han sido los invitados a la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo?
  5. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  6. Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana
  7. El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
  8. Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

Los centros de menores, saturados al 160% con 200 migrantes menos de los que acogió el Botànic

Los centros de menores, saturados al 160% con 200 migrantes menos de los que acogió el Botànic

Reducir la presencialidad mínima o aclarar los motivos de 'castigo': las alegaciones al nuevo sistema de teletrabajo de la Generalitat

Reducir la presencialidad mínima o aclarar los motivos de 'castigo': las alegaciones al nuevo sistema de teletrabajo de la Generalitat

Meriton se asusta ante la cruda realidad

Meriton se asusta ante la cruda realidad

Desigualdad, diversidad, pantallas: ¿qué causas explican el “bajón” valenciano en PISA?

Desigualdad, diversidad, pantallas: ¿qué causas explican el “bajón” valenciano en PISA?

El banco valenciano de ADN permite la identificación y entrega de 17 represaliados de 7 fosas distintas de Paterna

El banco valenciano de ADN permite la identificación y entrega de 17 represaliados de 7 fosas distintas de Paterna

El antes y el después en la playa de Babilonia de Guardamar del Segura

El antes y el después en la playa de Babilonia de Guardamar del Segura
Tracking Pixel Contents