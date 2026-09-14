Va de llibres
Qüestionari a Maria Martínez
Bibliotecària-Arxivera de l’Ajuntament de Xirivella
Levante-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
'Merryck. L’home elefant', d’Emili Chaqués
2. L’ùltim llibre infantil/juvenil que has recomanat
'El monstre Petorro', de Paco Cholbi
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
'Libre: el desafío de crecer en el fin de la historia', de Lea Ypi
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
'Gràcies per la propina', de Ferran Torrent
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
'La mare', d’Emma Zafón
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Els còmics de la sèrie 'Esther y su mundo', de Purita Campos
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Solc tindre diversos llibres a la taula, però sempre m’agrada acabar el que estic llegint abans de començar amb una altra lectura.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
No tinc un lloc especial, però m’agrada molt llegir al sofà de casa.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
"Mi padre era jardinero. Ahora es jardín" del llibre 'El jardinero y la muerte', de Gueorgui Gospodínov.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Gabriel García Márquez
11. Quin gènere t'agrada més?
Soc molt fan de la novel·la negra i també de la narrativa social, que barreja la història, la política i el costumisme.
12. Quina és la teua editorial de referència?
M’agrada molt la línia de publicació de l’editorial Libros del Asteroide
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
No, simplement està ordenada alfabèticament per l’autor/a.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Soc i he sigut molt feliç com a bibliotecària, em resulta difícil imaginar-me desenvolupant una altra professió.
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