«L’Octubre és casa nostra», una campanya de micromecenatge per garantir el futur de l’Octubre CCC
ACPV fa una crida a la ciutadania per sumar-se a la campanya, que arranca amb un objectiu mínim de 30.000 euros i aspira a arribar als 100.000 per afrontar actuacions de reparació, manteniment i millora del centre cultural.
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) llança «L’Octubre és casa nostra», una campanya de micromecenatge destinada a garantir el futur de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània i preparar-lo per a les pròximes dècades, coincidint amb la proximitat del seu 20é aniversari.
Des que va obrir les portes l’any 2006, l’Octubre s’ha consolidat com un dels principals espais de trobada de la cultura, la llengua i la societat civil. Durant aquestes dues dècades ha acollit més de 5.000 activitats, entre concerts, presentacions de llibres, exposicions, conferències, debats, projeccions de cinema, jornades, tallers i trobades.
Vint anys d’activitat continuada i d’ús intensiu dels seus espais fan necessàries ara diferents actuacions de reparació, manteniment, renovació i adequació. Per aquest motiu, ACPV obri la campanya a la participació ciutadana amb un objectiu mínim de 30.000 euros i un objectiu òptim de 100.000 euros.
Amb els primers 30.000 euros es podran abordar algunes de les necessitats més urgents del centre, com ara la renovació d’equipament bàsic de la sala d’actes, el tractament de les humitats i l’adequació de la sala d’exposicions, diferents actuacions de manteniment i l’inici de la substitució dels tubs fluorescents per il·luminació LED. Si la campanya arriba als 100.000 euros, aquestes actuacions es podran ampliar amb la renovació d’una vintena d’equips informàtics, noves millores en l’equipament tècnic i la il·luminació, l’adequació d’altres espais i el reforç dels recursos necessaris per al funcionament cultural, formatiu i associatiu del centre.
Vint anys de cultura
L’Octubre Centre de Cultura Contemporània va obrir les portes l’any 2006 després de la recuperació i rehabilitació de l’edifici dels antics magatzems El Siglo, al número 12 del carrer de Sant Ferran de València. Des d’aleshores, les seues sales i aules acullen activitats formatives, cursos de llengua, reunions d’entitats i col·lectius, jornades, iniciatives de la societat civil i projectes culturals de disciplines i generacions molt diverses.
El centre acull també el Centre Carles Salvador, referent en l’ensenyament del català al País Valencià, a més de diferents entitats i projectes culturals, la llibreria Fan Set i la cafeteria. Al llarg de tots aquests anys, milers de persones han passat per l’Octubre per aprendre, crear, debatre, compartir projectes o, simplement, trobar-se.
Amb «L’Octubre és casa nostra», ACPV fa una crida a les persones associades, al públic, a l’alumnat, als artistes i professionals de la cultura, a les entitats i col·lectius i, en general, a totes les persones que consideren necessari mantenir espais independents per a la cultura en valencià i per a la societat civil.
La campanya permet participar-hi a partir de 10 euros i ofereix diferents recompenses vinculades a la història i a la vida cultural de l’Octubre. Entre elles hi ha materials digitals d’ACPV i del Mural Sonor, una Ruta Estellés per València, visites guiades al centre, un vermut de mecenes, una entrada per a un concert especial o la participació en un sopar de mecenes. Les aportacions més elevades també permetran formar part del Mur físic de mecenes de l’Octubre, i s’ha habilitat una modalitat específica per a entitats, empreses i col·lectius.
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