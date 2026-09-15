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Tribuna

Unter der Linden

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Lluís Meseguer

Lluís Meseguer

València

Venint de Berlín. Fa uns dies, passant per davant l’edifici de la Universitat Humboldt, a l’avinguda Unter der Linden, 6, evocava un dia de març del 1999, per una caminada des de l’hotel del Berlín encara Oriental on ens hostatjàvem, entrant a la sàvia casa creuant el pati de les estàtues dels germans Humboldt, fins a l’aula on havíem de fer una conferència: en un ambient recollit i dialogant, propi del segle passat, hi havia compartit una conversa, entusiasta amb Àlex Broch, animat per la cultura, i decebedora amb Arcadi Espada, animat per si mateix i enutjat amb qualsevol entusiasme.

Els carrers, en ciutat ara sense trànsit angoixós i gens sorollosa, hi deixen conversar esplèndids monuments destruïts per la guerra, reconstruïts encastant-hi les llambordes i els enderrocs dels bombardeigs. Dels cafés, no sé què dir-ne, però el bombardejat Romanisches, on es creuaren fa un segle Brecht, o Canetti, o Einstein, o Marlene Dietrich, o un adolescent Billy Wilder..., és ara el centre comercial Europa Center. Els diversos Berlins, també amb gratacels enèrgics i geomètrics, substituint la memòria ciutadana de la bellesa i la tragèdia, revelen una tranquil·la potència urbana acompassada a la grandària dels parcs, la circulació generacional en bicicleta, i la calma nodridora de la sensibilitat, amb les petites sorpreses de les salsitxes i altres tradicions, a l’antigament elegant i ara quotidiana Unter der Linden. Passant el pont abans d’anar cap a Alexanderplatz, la solidesa misteriosa del món es concentra a l’Illa dels museus, en entrar a la galeria Neue i acarar-te amb Nefertiti, sense renunciar a la vintena de Museus i centres de totes les arts: per exemple, l’escultura de Mare amb fill mort, de Käthe Kollwitz, del 1937, any en què també a Espanya excel·lia la bestialitat. Valencians i gent de bé, no anem al cementiri de Lichtenberg, on són la Manuela Ballester i Josep Renau, però recorrem quilòmetres del mur de Berlín amb murals que no t’acabes, i optem per una foto amb Honecker i Breznev, i després, per una celebració gastronòmica en un restaurant turc davant d’una pintada contra els crims a Palestina, mentre caminem veient cartells electorats de la ciutat, alguns de repulsiva i extrema dreta...

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