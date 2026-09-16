L'andana
L’exhibició de persones en el segle XIX
En el vuit-cents l’exhibició pública de persones amb deformitats físiques i/o nanisme fou una pràctica habitual que, ben avançat el segle XX, derivà en espectacles còmics com el que protagonitzaven els denominats «bombers toreros», prohibit per la legislació ben recentment –en abril de 2023. Així, el 4 d’agost de 1876 la premsa valenciana anuncià que, procedents de Madrid, anaven a ser «exhibidos muy en breve en nuestra ciudad [...] dos hombres-niños» que eren germans. Un tenia 29 anys d’edat i feia 94 centímetres d’alçada; mentre que l’altre, de 26 anys, sols arribava als 89 centímetres. Segons l’anònim periodista, eren «perfectos en su construcción física, imberbes e inocentes en su manera de ser, si bien contestan de una manera acorde a cuanto se les pregunta».
En aquell moment ja devien gaudir d’una certa popularitat, atés que, dos anys abans, havien aparegut en la Revista de Antropología. Un periòdic d’acreditada solvència científica que no dubtà a reproduir l’informe resultant de l’exploració que, en les dependències de la Diputació de Sevilla –d’on eren originaris–, els practicà el doctor José Antelo, «sifilógrafo» i especialista en «enfermedades secretas». Entre d’altres detalls, el report assegurava que els nostres protagonistes estaven «bien conformados, presentando solamente falta de los testes, pene rudimentario y desarrollo excesivo de la piel en las extremidades; su estado intelectual, bueno; su ocupación, guardar cerdos». Així mateix, s’hi al·ludia a un altre germà de 19 anys, «de buena estatura y perfecto desarrollo», que havia sigut reclamat per a entrar en quintes. I es referia que, amb aquest motiu, el pare de tots tres, «sexagenario y pobre, tuvo que demostrar que los otros hijos» estaven impedits per a realitzar el servei militar: d’ací la necessitat de l’exploració mèdica.
Sembla que la publicació de l’informe els feu «famosos»; i algú els degué assegurar que guanyarien més diners –i de manera més còmoda– exhibint-se en públic que no cuidant porcs. De fet, el 13 d’agost de 1876 un diari del Cap i Casal constatà que els «seres pigmeos», que «están expuestos en la Bajada de San Francisco», havien «sido visitados por muchos curiosos y algunas personas científicas» i «pronto se trasladarán a Barcelona». Com de lluny queda, afortunadament, tot allò de l’actual llei de protecció de dades personals.
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