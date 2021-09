José María Manzanares y Roca Rey, dos de las máximas figuras del toreo en la actualidad, actuarán en la plaza de toros de Requena el próximo sábado 9 d'Octubre, tal como adelantó Levante-EMV la semana pasada. Los dos toreros harán el paseíllo para dar la alternativa al joven sevillano José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero que se ha criado taurinamente con Gonzalito, el mozo de espadas del Faraón de Camas. Los toros elegidos para la ceremonia pertenecen a las ganaderías de Jandilla y Núñez del Cuvillo. El festejo ha sido organizado por la empresa Bous al Carrer, al frente de la cual está Gregorio de Jesús, ganadero afincado en Sueca que ya ha organizado una novillada en esta localidad valenciana.

La confección del evento no ha estado exento de polémica porque el propio Gregorio de Jesús ofreció torear al espada de Requena, Jesús Duque, “sin cobrar un euro y debiéndose hacer cargo de todos sus gastos”. Así lo ha anunciado el torero valenciano en sus redes sociales: “Una proposición indecente”, ha expuesto en sus canales de comunicación.

Los apoderados de Jesús Duque, Vicente Ruiz “El Soro” y Javier Vázquez, recibieron la propuesta por parte de la empresa Bous al Carrer para que el diestro de Requena hiciera el paseíllo en su localidad natal el próximo 9 de octubre junto a dos figuras del toreo pero “sin respetar ni cumplir los honorarios mínimos que establece el convenio nacional taurino. La propuesta trasladada fue la de torear gratis, y además, hacerse cargo de los gastos correspondientes”, ha concluido.

Por lo tanto, sorprende que el festejo sea el 9 d'Octubre con motivo del día de la Comunitat Valenciana y no se haya contado con ningún valenciano en el cartel.

Por su parte, Gregorio de Jesús ha emitido un comunicado "para dejar claro que las declaraciones realizadas por el matador Jesús Duque no son ciertas ya que el pasado días 26 de agosto se mantuvo una reunión con él y no llegaron a ningún acuerdo". El empresario también ha manifestado que "en ningún momento se habló de que el torero no cobrara y mucho menos que sufragara sus gastos y los de su cuadrilla", ha concluido.