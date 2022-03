José Tomás volverá a vestirse de luces el próximo día 12 de junio en Jaén, según ha informado en una nota de prensa la empresa Tauroemoción, gestora de la plaza de toros de la ciudad andaluza y responsable de su contratación. El espada de Galapagar, que no había pisado los ruedos desde el 22 de junio de 2019 en Granada, lidiará en solitario cuatro toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez del Cuvillo, ganadero que debutará con su nueva divisa en un festejo mayor en Córdoba el mes de mayo con Alejandro Talavante y Roca Rey mano a mano.

El Coso de la Alameda, como también se llama la plaza jienense, tiene un aforo para 10.800 aficionados. Pero cuando él torea, el mundo se detiene a su alrededor y se queda pequeño. Su pureza, su pasión y su fuerza siempre ponen el foco de la vida en el nombre de José Tomás y agotan todas las entradas.

Alberto García, creador y empresario al frente de Tauroemoción, asegura a Levante-EMV que con la contratación de José Tomás cumple un sueño que ha intentado todos los años: "Cada temporada he ofrecido a su equipo cada plaza que he gestionado, pero este año lo he conseguido y estoy muy feliz y orgulloso", explica al otro lado del teléfono tras un día "frenético" de llamadas.

Con este evento, el organizador pretende innovar: "Vamos a hacer solamente una corrida de toros de cuatro toros sin que vaya anclada a ningún abono". En ese sentido, aclara que "es un formato innovador que se debe explorar porque la situación del ocio va cambiando conforme avanza el tiempo". El objetivo, con José Tomás en el cartel, es claro: "El espectáculo pretende emocionar de principio a fin, con una duración de una hora y media. Hemos querido acortar los tiempos manteniendo aquello esencial de la tauromaquia como es su rito".

Sobre la contratación de uno de los toreros que mayor expectación ha despertado en los últimos años, García revela que "ha habido muchas reuniones previas porque el equipo de José Tomás cuida mucho todos los detalles".

En su último compromiso, el torero madrileño ofreció una de sus mejores versiones delante de los 12.500 aficionados que se concentraron en la Monumental de Frascuelo y cortó seis orejas y un rabo frente a ejemplares de Núñez del Cuvillo, El Pilar, Garcigrande y Domingo Hernández. (Aquí puede consultar la crónica de aquel histórico festejo). En el cartel también estaba el rejoneador Sergio Galán.

Las entradas para asistir al festejo del próximo día 12 de junio se podrán adquirir a partir de las 22 horas del día 17 de marzo de 2022 a través de www.tauroemoción.es y por vía telefónica en el 633 489 205.