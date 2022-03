Victorino Martín: "Volver a València es un gran paso hacia la normalidad"

Charlar mano a mano con Victorino Martín García impone. Él es el ganadero elegido esta tarde para la vuelta de las corridas de toros a València después de dos años y siete meses de ausencia. Desde que en julio de 2019 tuviera lugar la última corrida de toros antes del coronavirus, en el «Cap i Casal» no se ha celebrado todavía ninguna.

«Fuimos los primeros en lidiar en Madrid tras la pandemia y ahora lo hacemos también en València. Volver a anunciarnos es dar el primer paso hacia la normalidad. Tengo mucha ilusión y es una gran responsabilidad porque la Feria de Fallas es la primera feria importante de la temporada», aclara el ganadero desde su casa en Cáceres, a la ribera del río Tajo. Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román completan el cartel.

Su tono de palabra desprende bondad y rectitud, justamente las mismas virtudes que tienen sus toros en la plaza. Y no es para menos porque confiesa que le miran siempre, allí desde el cielo de su finca Las Tiesas de Santa María, aquellos ojos que antaño crearon este hierro legendario: su padre, Victorino Martín Andrés: «Hasta que yo me muera, mi padre estará muy presente. He estado pegado a él toda mi vida porque hemos trabajado codo con codo en la ganadería los últimos 30 años. Él hablaba poco, pero el mejor consejo era su ejemplo para luchar contra viento y marea por lo que él creía: sus toros».

Ferrera, que justo hace una semana obtuvo un triunfo total con este hierro en Oliveza, es el torero del cartel que más victorinos ha toreado. Concretamente, más de 70 festejos: «Es un torero con mucha profesionalidad y torería, da el sitio que merece al toro, luce cada tercio y permite disfrutar de cada uno de ellos. En especial, la suerte de varas, lo que agradecemos por la importancia». El domingo pasado indultó a un toro extraordinario, de nombre «Madero», número 52, de 578 kilos y nacido en enero de 2017: «Ferrera es el torero en activo que más corridas ha toreado de nuestra casa. Le faltan muy pocos festejos para superar los 86 del maestro Ruiz Miguel, el torero que más victorinos ha lidiado en la historia del hierro».

Sobre los otros toreros del cartel, Daniel Luque y el valenciano Román, el criador recuerda que son espadas que «ya han triunfado alguna vez con sus toros y destacan por su madurez».

El tratamiento de sus animales en la muleta es tan especial que su embestida se estremece a la menor violencia o discordancia: «La fórmula para torearlos es mucha firmeza y, a mayor temperamento, mayor suavidad».

Respecto al encierro de hoy, todos los toros son cinqueños, lo que significa que fisiológicamente «están mejor estabilizados» porque cuando «se mueven, a pesar de tener motor, en la muleta se templan más».

Los nombres de los toros que se lidiarán son «Matacanes», número 15; de la familia de los Matadores; «Filigrano», número 22; que pertenece a una familia antigua de la que no ha lidiado mucho; «Gallareto», n úmero 23; de la reata de las Gargantillas y familia del último toro que lidió Pepín Liria en la Maestranza; «Patatero», número 27; de las Patosas; «Matemático», número 33; es familia del toro de las dos orejas de la encerrona de Roberto Domínguez en Las Ventas; «Milanés», número 34; es familia de «Milanero», el toro de vuelta al ruedo que toreó Esplá en Las Ventas en 1989; «Murallón», número 79, es familia de «Murallón», el ejemplar indultado en San Sebastián por Juan José Padilla en 2005. Si uno de ellos sale bueno, el honor a su historia estará cumplido.