Urdiales, operado del percance sufrido en València: "Estoy dolorido, pero con ganas de torear"

Diego Urdiales fue operado con éxito ayer en el hospital de Calahorra a cargo del doctor Eduardo Monsalve tras sufrir una cornada interna que le produjo el cuarto toro de Victoriano del Río en la Feria de Fallas. No se descubrió el percance hasta que se quitó el vestido de torear en el hotel: "Me noté el muslo izquierdo hinchado y me metí dos dedos en el boquete de cornada", explica desde su casa en Arnedo (La Rioja), convaleciente tras sufrir esta mañana una bajada de tensión derivada de la operación y los medicamentos: "Estoy dolorido, pero con ganas de torear", aclara.

La cornada vino cuando, tras un pase de pecho, el torero de Arnedo le perdió la cara al toro y recibió una gran voltereta. Tras finalizar la tarde, Diego Urdiales pasó a la enfermería con un fuerte dolor en la cadera y una brecha en la cabeza que se hizo durante la fuerte caída. "La cornada es limpia, pero son catorce centímetros en la cara interna del muslo izquierdo que pasan entre los dos músculos de la pierna y que producen la rotura de la fascia". Ahora, tras la aplicación de un vendaje compresor en el muslo y ocho días de reposo, rematará la recuperación: "Tendré que estirar la zona operada porque, como tardé dos días en operarme, me va a quedar muy rígida". El percance no solo no impidió al espada riojano pasaportar al segundo toro de su lote sino que se desplazó cinco horas en coche para actuar en Arnedo el día de san José y, a pesar de levantarse con la pierna hinchada y el muslo morado, salió por la puerta grande junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega: "Tenía que hacer el esfuerzo de torear en mi casa. Al día siguiente me hice una ecografía, decidieron operarme y se alargó la intervención porque los tejidos de la pierna se habían contraído. Si me hubiera operado en València, hubiera sido más fácil". Su ilusión pasa ahora por torear el próximo sábado en el festival de Ricla (Zaragoza) junto a Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Ginés Marín y el novillero aragonés Javier Poley.