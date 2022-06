El Soro, operado “con éxito” de una nueva prótesis en la rodilla

El torero valenciano Vicente Ruiz, “El Soro” , ha sido operado este miércoles “con éxito” en el Hospital Clínico de València con el objetivo de implantarle una prótesis en su rodilla izquierda.

“Estoy bien, vamos a ver si aguanta la prótesis nueva y no la rechazo y si no, me tendrán que amputar definitivamente la pierna”, ha asegurado a Levante-EMV el propio diestro de Foios desde el hospital.

“Ahora voy a resistir más que nunca para poder caminar y lidiar este toro otra vez”, ha finalizado el espada, quien espera poder pasar a planta este jueves.

La operación, que llevaba meses prevista, ha sido realizada por el traumatólogo Antonio Silvestre y ha durado más de seis horas.

Desde 2018, año en el estuvo ingresado 22 días debido a la infección en la compleja prótesis de rodilla que le permitió volver a torear 20 años después en la plaza de toros de València, estaba a la espera de esta intervención porque desde esa fecha no llevaba prótesis en su extremidad.

Su pareja Eva también ha manifestado que “los médicos están muy contentos, ha sido todo un éxito”. Asimismo, ha adelantado que el torero no ha tenido fiebre en ningún momento y los médicos quieren empezar a moverle la rodilla “en las próximas horas”.