Una “desencaixonà” recuperada y atípica

La “desencaixonà”, así como suena, con la sílaba tónica al final de la palabra y pronunciada en valenciano, es uno de los momentos más familiares de la Feria de Julio. Acudir a la plaza es recibir la invitación improvisada de una cena de sobaquillo entre hijos, madres y padres alrededor del ruedo inmenso de la plaza de toros de València, bajo esa noche crepuscular y calurosa de julio que da la bienvenida a la que tradicionalmente se conoce como la Feria de san Jaime.

En ese ruedo, atravesado diagonalmente por la emoción cuando se hizo presente el primer bravo de Victoriano del Río y aureolado de azul noche al caer el sol, comprendes el sentido de la existencia del toro. Sin él, esto no existiría. Sin él, la plaza no tendría cabida en el corazón del ciudad. Sin él, las Fallas serían menos Fallas. Y la alegría del sol de Julio no brillaría con la misma fuerza. Sin el toro, la afición claramente moriría. Y nosotros perderíamos una parte de lo que somos.

La “desencaixonà” contiene algo de ese mito de la floración de la vida y de los sueños, el misterio que regresa cada feria con un empuje que arrebata a los aficionados y que no es otra cosa que la ilusión viva por el toreo.

Pero no fue una “desencaixonà” al uso porque no hubo mayor espectáculo que ver los toros salir de los cajones. Que eso en sí ya es un espectáculo puro, pero no al que tienen acostumbrado en este tradicional desenjaule porque ningún toro se pegó con otro. Ni con ningún cabestro. Por tanto, fue atípica. Pero lo importante fue recuperarla.

Los primeros en salir al ruedo fueron los animales de Victoriano del Río, lidiados el próximo viernes por Morante, Román y Roca Rey. Se entiende que salieron en primer lugar porque eran los de menor presencia, aunque fueron todos armónicos y parejos sin perder ese punto de seriedad. Sus nombres son “Bolero, “Enojado”, “Exótico”, “Jungla”, “Cóndor” y “Casero”

En segundo lugar aparecieron los toros de Luis Algarra, un encierro astifino, serio y con cara que será lidiado este jueves por Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés Marín. Sus nombres son “Racillo”, “Zumbón”, “Resfriado”, “Papiro”, “Mediacaña” y “Dorsalero”.

En tercer lugar se desencajonaron los toros de Fuente Ymbro, los de mayor cuerpo y seriedad de la Feria de Julio. Serán lidiados el sábado por Jesús Duque, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez y sus nombres son “Oficial”, “Caldero”, “Hostelero”, “Mimoso”, “Minucioso” y “Comisario”.

Antes de la suelta de toros se realizó un homenaje a Javier Martínez Beltrán por los cuarenta años como mayoral al frente de la plaza de toros de València.

Y la noche terminó con una exhibición de toros y capones de la ganadería de Arrizau para el público asistente.