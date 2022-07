El Soro recibe el alta: "No me voy a perder la Feria de Julio"

El diestro valenciano Vicente Ruiz, "El Soro", ya se encuentra en su casa desde este martes por la noche para recuperarse de la "extensa" operación de su prótesis de rodilla después de estar dos semanas ingresado en el Hospital Clínico de València: "Gracias a Dios y al traumatólogo Antonio Silvestre me encuentro muy bien, estoy muy feliz porque me han hecho un gran trabajo en la rodilla", manifiesta el propio torero a Levante-EMV al otro lado del teléfono.

El pasado miércoles 29 de junio, el equipo de Silvestre intervino a El Soro en el Clínico durante más de seis horas con el objetivo de reponerle la prótesis de su maltrecha rodilla izquierda que le tuvo a debate entre la vida y la muerte en enero de 2020 a causa de una grave sepsis: "Mi pierna está al límite, pero, de momento, me ha aceptado la prótesis", explica. La idea inicial de la intervención era que si su nueva articulación era rechazada, había que valorar la amputación del miembro, sujeto durante más de dos años con un "expansor".

"Ahora tengo que esperar a que se cierre bien la herida y que no sangre para iniciar la rehabilitación", declara sobre los pasos de su recuperación. "También tengo claro que tengo llevar una vida muy sana para que no se infecte la prótesis y no la rechace mi pierna".

Pero él, con su habitual apasionamiento, tiene claro una cosa: "No me voy a perder la Feria de Julio porque es nuestra feria, es la feria de los valencianos. De hecho, yo nací como torero con un par de banderillas de becerrista en esa feria. Quiero que nuestra plaza sea el centro de atención de la afición taurina", sentencia.