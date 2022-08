Alicante acoge a 11.000 aficionados taurinos que han acudido a la corrida que ofrece José Tomás en una de sus escasas apariciones esta temporada -tan solo ha toreado en Jaén y, ahora, en Alicante- en la que se lidian los toros de Juan Pedro Domecq, Garcigrande, Victoriano del Río, y Domingo Hernández. El diestro se ha hecho enseguida con el ruedo y el primer toro le ha servido para lucirse. El segundo toro le ha valido para conseguir dos orejas aunque el animal se mostró con menos ritmo pero el torero se ancló en la arena y valiéndose de la muleta y puso a la plaza de pie ordenando la embestida del toro y dando muletazos con gran destreza. El tercer toro ha sido, hasta el momento el más peligroso, al provocar una peligrosa voltereta que cogió de lleno al diestro y lo zarandeó. Sin embargo, el rostro no le cambió a un entregadísimo José Tomás que volvió a encararse al toro para finalizar una faena que acabó con otra oreja. El cuarto toro, de Domingo Hernández, es el que se está lidiando en estos momentos en la plaza alicantina.

Los momentos de tensión también han tenido su protagonismo en la corrida. Todo parecía tranquilo, varios muletazos hacían que todo estuviese bajo control pero en uno de ellos, y sin que nadie lo esperase, el toro se detuvo frente al torero y le levantó por los aires. Todo ha quedado en un susto y no ha habido mayores problemas en continuar con la corrida y el espectáculo de José Tomás en Alicante.

Alrededor de este acto se ha organizado Tendido Único, un evento que combina ocio y gastronomía durante este fin de semana alrededor de la Plaza de Toros de Alicante: el ADDA y el Panteón de Quijano han sido el punto de encuentro donde compartir tauromaquia, cultura y gastronomía entre los seguidores del diestro, más de la mitad llegados de 44 provincias españolas y de 10 países.

La pasión por la leyenda de José Tomás se desató en Alicante varias horas antes de que el diestro de galapagar comience la faena. Al medio día, más de 150 comensales pudieron degustar un menú de altura, a cargo del prestigioso chef Mario Sandoval. El cocinero responsable del restaurante Coque, Premio Nacional de Gastronomía y galardonado con dos Estrellas Michelin, preparó un menú especialmente ideado para la ocasión, a base de carne de toro de lidia, que no dejó indiferente a nadie. El chef Mario Sandoval ha afirmado estar "orgulloso de participar en esta experiencia única y original como aficionado a los toros y como gastrónomo. Vamos a vivir un momento muy especial y además en Alicante donde me hace aún más ilusión porque es donde he pasado todos los veranos con mis padres". Sandoval ha explicado que va a preparar un menú a base de embutidos, chacina, lacón y una hamburguesa "muy especial" a base de carne de toro de lidia, "la raza vacuna más antigua que existe". Una degustación que se llevó a cabo en el recibidor del ADDA, rodeada de la exposición fotográfica del diestro.