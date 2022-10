Fonseca: "Quiero un mano a mano con Roca Rey en Fallas"

Isaac Fonseca coge el teléfono a la hora de la comida: “Tenía un saneamiento de los animales en la ganadería de Flor de Jara -propiedad de su apoderado Carlos Aragón Cancela- y no podía atenderte a otra hora”, asegura el torero mexicano.

Son las 14.00 horas de un día normal entre semana. No parece en absoluto tener 24 años. Su vehemencia, su tesón dialéctico y la defensa azarosa de sus convicciones le otorgan una especie de paulatina madurez impropia a su edad.

Ni las cornadas ni las lesiones han logrado mermar el brío de aquel joven nacido en una familia humilde -su madre es cocinera en la central de autobuses de Morelia y su padre se gana la vida en una casa hogar- que acabó cruzando el charco para ser torero, un camino que llevaba consigo la renuncia cada vez con mayor exigencia a la vida con su familia mexicana: “Vivo con mucha soledad y alejado de mi familia, mi novia y mis amigos. No conozco a mis sobrinos y no he convivido apenas con mis hermanos, pero mi ilusión y mis ganas por querer ser torero y triunfar lo pueden todo”, explica.

Prácticamente, Isaac vive apartado de la sociedad, en el Zahurdón de Colmenar Viejo (Madrid), territorio de Flor de Jara, una finca serrana de granito y roble: “Gracias al compromiso y la responsabilidad que uno adquiere para intentar mejorar, casi no le doy importancia. Por ejemplo, estar sin mis padres, desgraciada o afortunadamente, me hace más fuerte”.

Su único compañero en el día a día es algún vaquero de Flor de Jara y algún banderillero con el que torea de salón. Su novia vive en México y su apoderado, en Colmenar. “Estar en mi casa y ponerme a estudiar y no jugarme la vida es lo más lógico, pero el toreo es un veneno que me impide vivir de manera normal”, manifiesta.

Esta tarde debutará como matador de toros en València en una corrida concurso de ganaderías con toros de Torrealta, Alcurrucén, Adolfo Martín Andrés, Pedraza de Yeltes, La Palmosilla y El Tajo junto al valenciano Román y Álvaro Lorenzo. “Me he ganado torear en València porque vivo cada tarde como si fuera indispensable triunfar. En la novillada de mayo me gané entrar en julio y esa tarde me gané entrar en el cartel de hoy. Intento darlo todo y el desgaste emocional es alto, pero merece la pena”.

La meta de ahora es triunfar y entrar en uno de los carteles grandes de la Feria de Fallas: “Mi concepto cala en València. La gente conecta, aunque ya tenía el presentimiento antes de torear allí porque vi cómo su público vibra con Roca Rey y pensé que yo también podía hacerlo”. En la conversación también sale el nombre de César Rincón, otro de sus referentes, por “su raza, capacidad y entrega total”: “Eso es lo que busco: arrear”.

Según cuenta, Roca Rey es su ejemplo desde que salió por la puerta grande de Madrid como novillero: “En el ruedo quiero ganarle la pelea”. ¿Cómo? “Estoy dispuesto a quedarme quieto y perder la vida”, concluye.