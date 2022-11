El banderillero de Burjassot, Luis Blázquez, se marcha con Sebastián Castella, el torero francés que se retiró de los ruedos en plena crisis del coronavirus y que reaparece a partir del próximo 7 de enero del 2023 en la plaza de toros de Manizales (Colombia).

De esta forma, el subalterno valenciano deja la cuadrilla de José María Manzanares tras casi 20 años en sus filas: "Es momento de renovar ilusiones y tengo ganas de arrancar una nueva etapa junto al maestro Sebastián Castella. Necesitaba cosas nuevas, aire fresco", asegura minutos antes de emprender su habitual entrenamiento de la mañana. "He estado mucho tiempo lejos de familia, concentrado en el campo durante casi veinte años cada principio de temporada, y ahora me apetece estar cerca de ellos, ver más a mis hijos", aclara el subalterno.

El banderillero, que a principio de la temporada pasada estuvo tres meses convaleciente tras una gran voltereta en el campo que le produjo una triple fractura de la clavícula y ocho fracturas costales de la parte derecha que provocaron la perforación de la pleura pulmonar y un hemitórax en el esternón, explica que Castella estará presente en las ferias de España, Francia y América.

Blázquez compartirá cuadrilla junto a los picadores Agustín Romero y Manuel Bernal y los banderilleros José Chacón y Raphael Viotti. "Viajaré con Castella a Manizales y, a partir de ahí, haremos una temporada intensa, de entrar en carteles importantes".

"Castella me ofreció la posibilidad de entrar en su equipo a mitad del año pasado, sobre el mes de junio, y, una vez tomé la decisión, se la comuniqué a José María Manzanares, aunque por respeto, no lo comunicamos en público", recuerda. El propio torero alicantino también ha renovado a todos sus hombres de plata de cara al año 2023.

Según confiesa el propio Luis, había coincidido muchas veces con Castella, pero no lo conocía en profundidad: "Me ha dicho que confía mucho en mí como persona y en mis cualidades profesiones, en mi experiencia delante de la cara del toro, y aquí estoy para lo que me necesite", concluye el banderillero de Burjassot.