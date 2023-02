Jordi Pérez, 'El Niño de las Monjas' ha puesto punto y final a su relación de apoderamiento con el taurino madrileño Alfredo Fernández Rubio que inició en 2020: "Es raro tomar estas decisiones a principio de la temporada, pero el toreo es así", ha señalado el propio novillero criado en la Escuela Taurina de València de la Diputación de València.

El joven torero de se encuentra en tierras sevillanas. Concretamente junto a la familia de su picador, Santiago Morales "Chocolate". De ahí, viaja a los tentaderos y se prepara de cara a su inicio de temporada. De hecho, hace unos días estuvo en La Capitana, la finca de la ganadería de Luis Algarra Polera, donde le acompañaron los banderilleros valencianos Luis Blázquez y David Esteve: "Toreé un novillo y Aurora Algarra, que se portó muy bien conmigo, me regaló una vaca. Me sirvieron mucho para afianzar mi concepto", ha manifestado al otro lado del teléfono. Y, cuando no hay campo, se va entrenar a Sanlúcar la Mayor (Sevilla) junto al matador de toros sevillano Lama de Góngora.

Ahora vive muy ilusionado de cara a la Feria de Fallas: "Es un cartucho muy importante de cara a entrar en las ferias de la temporada y espero que se vea una proyección de todas las novilladas que llevo a la espalda". Será el lunes 13 de marzo con una novillada de Fuente Ymbro junto a Álvaro Alarcón y Lalo de María. Ese día, tratará de reeditar el éxito del año pasado: ser el novillero triunfador de la Feria de Fallas. En Las Ventas, 'El Niño de las Monjas' cortó una oreja en el día de su presentación frente a una novillada de Toros de Brazuelas y en la Setmana de Bous de Algemesí, paseó las dos orejas del cuarto y último novillo de Núñez de Tarifa tras sacudir al palenque de la Ribera.

"Si todo sale bien, me gustaría tomar la alternativa este año. Es lo que ahora mismo sueño y voy a luchar por ello", finaliza el joven criado en las faldas de las monjas de la Congregación Madres de Desamparados, de donde proviene su nombre artístico.

En su época de novillero sin caballos, Jordi Pérez toreó en plazas de la talla de Arles, Beziers, Villaseca de la Sagra o el certamen de novilladas de la Ribera del Tajuña.