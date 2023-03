Nek Romero y El Freixo tienen el futuro en sus manos

Nek Romero tiene el futuro en sus manos. Es un novillero con las lógicas carencias del que empieza, pero se le aprecian muy buenas maneras. Ya las apuntó en su debut con caballos en Algemesí frente a dos exigentes novillos de Victoriano del Río y las ratificó en la segunda novillada de la Feria de Fallas, donde se lidió una buena novilla de El Freixo con la calidad y la nobleza como principales notas diferenciales. Que también era la segunda novillada con picadores que toreaba él en su vida. No tuvo una papeleta fácil con dos animales premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre, quizá de forma exagerada. En toda la tarde se le intuyó temple y un fondo de valor muy prometedor sobre todo porque no le queman los pies en los terrenos del toro. Y eso ya es mucho terreno ganado en esto del mundo del toro. El joven de Algemesí, aunque con raíces jiennenses, no se arrugó con el buen sexto, que destacó por su codicia y recorrido. Además de su seriedad de hechuras. La gran cantidad de muletazos que daba en cada serie fue clave para que la emoción llegara a los tendidos. Inició por estatuarios y llevó larga la embestida del animal al natural. Igualmente ocurrió por la derecha, pintón por el que el animal también respondió con motor.

Por momentos, logró llevarlo cosido a la muleta y, tras bajarle la mano, tuvo la puerta grande en su mano. Dejó una estocada tras un pinchazo y paseó una merecida oreja. Otra oreja pudo cortar en su primero pero la espada le robó, de nuevo, el triunfo. Dio una vuelta al ruedo. Fondo de torero Álvaro Burdiel, el joven que apodera Ortega Cano, también mostró su buen fondo de torero. Sobre todo, porque tuvo el peor lote, con diferencia, de la novillada de El Juli. El novillero madrileño supo resolver con buen oficio y seguridad. Sobre todo delante del quinto de la tarde, el ejemplar más complicado por su áspera condición. No se amilanó y, tras una estocada baja, dio una vuelta al ruedo tras petición de oreja. Por su parte, Víctor Hernández, que se presentaba en València con el crédito de salir por la puerta grande de Las Ventas, se mostró insistente, voluntarioso en dos faenas muy largas. En su primero anduvo dispuesto pero en el cuarto, un ejemplar de buena clase, no siempre supo llevar y aprovechar la buena embestida del novillo de El Freixo. Tuvo que recurrir al toreo efectista para recibir el aplauso del público. Pinchó y dio una vuelta al ruedo tras petición.