El regreso de Ureña

Al fin, todo ha alcanzado sentido para Paco Ureña después de tres años, justo cuando estaba alcanzando la plenitud del toreo. Desde 2019, el mismo año que en la feria de Bilbao conquistó un rotundo triunfo de cuatro orejas y salió por la grandiosa puerta grande de Madrid, no había vuelto a València. ¿Caprichos del destino? No. Más bien todo lo contrario: los hilos invisibles que tejen el sistema taurino lo apartaron sibilinamente de las grandes ferias.

Ese 2019 fue el mismo año que él mismo eligió el coso de la calle Xàtiva para reaparecer de su gravísimo percance en Albacete, cuando un toro le dejó sin visión de su ojo izquierdo tras un fuerte derrote. Fue un hecho sobrenatural, un hecho que sigue vibrando en el corazón de Ureña y de toda su familia, pero del que confiesa estar preparándose toda la vida: “No pensaba que iba a ser tan duro. Jamás pude imaginar que iba perder una cosa tan vital para vivir como un ojo. Pero lo acepto y es así. Y solamente le puedo volver a dar la gracias al toro, porque lo que tuve que entregar en ese momento todavía me permite tener la oportunidad de poder seguir toreando y seguir haciendo mi profesión”, asegura a Levante-EMV un torero que abraza la existencia con motivo.

Aquel 16 de marzo de 2019, el torero lorquino hizo el paseíllo en el séptimo festejo de abono de la Feria de Fallas mano a mano con Enrique Ponce y después de estar más de seis meses apartado de los ruedos. Y desde ese día no pisa la plaza del Cap i Casal vestido de torero, un ruedo talismán en carrera.

“Se ha hecho muy largo y ha sido muy doloroso. Primero me quedé un poco en shock porque no lo acababa de comprender y, más tarde, vi que no solucionaba nada intentar comprender lo que no tiene comprensión. Así que llegué a la conclusión de fijar el objetivo en lo verdaderamente importante: prepararme para cuando llegué el momento de volver a pisar esa plaza y mostrar lo que València ha significado para mí”.

Cuando parecía que el tiempo se paraba otra vez, la vida ha cogido carrerilla y ha ganado velocidad. Dos tardes en la Feria de Fallas y dos tardes en San Isidro: “La palabra que más he escuchado ha sido “imposible” pero, a la vez, ha sido la que más me ha ayudado. Sinceramente, creo que soy un afortunado en la vida porque el toro me eligió a mí para marcar un camino”.

Esta tarde hará el paseíllo junto a Ángel Téllez y Francisco de Manuel, dos de los jóvenes revelación que lograron salir por la puerta grande de Las Ventas en 2022, y frente a toros de Juan Pedro Domecq, la última ganadería que lidió en València. Su segunda tarde será el domingo 19 de marzo con toros de Victorino Martín mano a mano con Daniel Luque, otro de los toreros revelación del 2022 tras su salida por la Puerta del Príncipe de Sevilla.