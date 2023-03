Una Feria de Fallas recuperada

No era fácil. Pero la Feria de Fallas, afortunadamente, ha recuperado el músculo tradicional. Los esfuerzos no han caído en espacios muertos. Y ha habido emociones fuertes, ese vehículo que se adueña de todo cuando uno se sienta en los tendidos durante una tarde de toros. Y la mejor noticia: el «No hay billetes» que solamente logró Andrés Roca Rey con la poderosa fuerza de su carisma y que ha sido una bola de fuego purificador para València. Hacía tres años, pandemia incluida, que no ocurría. Su sed de ser la máxima figura acabó con todo. Y con todos. Porque aquí se le reverencia por su pasado y su presente: todos los años que ha toreado, ha salido por la puerta grande.