Hasta catorce jóvenes de Algemesí van a entrenar casi todos los días con el novillero con picadores Nek Romero, vecino de la localidad de la Ribera y triunfador de la Feria de Fallas en los premios de la Diputación de València. Su nombre, un tanto atípico en el mundo del toro, proviene del cantautor italiano de música pop Filippo Neviani, conocido artísticamente como Nek.

Algunas mañanas o tardes acuden al centro polivalente de Algemesí y tienen desde 8 años hasta 17. “Casi nunca voy por las calles de mi pueblo, pero cuando los niños me paran y me dicen que quieren ser toreros porque me vieron torear, les invito a entrenar conmigo”, explica el propio Nek después entrenar con su banderillero Luis Blázquez en La Canyada.

El maestro Santiago López le espera para tirarse al carro de matar, pero arranca unos minutos para esta entrevista: “No me dejo ganar la pelea ni entrenando. Acabo de correr con Luis y no podía perder”, señala entre risas tras anunciar que también ha salido a correr por la mañana. “El fondo es clave delante del toro”, dice.

“Crear afición es un orgullo”, asegura sobre esa relación con los catorce adolescentes de la comarca de la Ribera que, tras entrenar con él varios días, no han dudado en apuntarse a la Escuela Taurina de València. “Me lanzan muchísimas preguntas sobre el miedo, las cornadas y la sensación de torear. Solamente hago lo que me hubiese gustado que hiciesen conmigo cuando empezaba”, explica. El joven novillero, que procede de Villanueva del Arzobispo (Jaén), les deja capotes y muletas a todos ellos con la condición de que corrijan la manera de hablar y sepan plegarlos bien: “No me gusta que se refieran entre ellos como “hermano” o “brother” y, por encima de todo, los trastos son sagrados. Les enseño y les dejo que se los lleven a su casa, pero si no los traen bien plegados, se los quito para que aprendan”.

Nek también ha tenido que hablar con los padres de ellos para que les dejen apuntarse a la Escuela Taurina: “Ninguno de ellos tiene tradición taurina en su familia y les choca, pero les explico que, a mí, los maestros de la Escuela me hicieron persona y me ayudaron a sacarme el graduado”.

Romero cortó una oreja en el ciclo josefino tras perder la puerta grande con los aceros frente a un buen lote de El Freixo en la que fue su segunda novillada con picadores: “No disfruté del paseíllo por la presión, pero una vez salieron los dos animales, me entregué. Estoy satisfecho porque pude torear a mi segundo como siento, aunque lo que sueño es ralentizar al máximo la embestida de un toro”.

Sobre la entrega, Nek cuenta una anécdota que le ocurrió en casa de Enrique Ponce antes de las Fallas: “Al maestro le sorprendió cómo me embistió un toro que lidié a puerta cerrada, pero tenía claro que me iba a embestir porque con la entrega embisten un 99% de animales”, manifiesta. “La entrega es dedicarle tu vida al toro y pensar las 24 horas en él. Es el compromiso y el valor”, aclara.

El próximo 13 de mayo toreará la novillada de Guadaira en València con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados: “Espero disfrutar y seguir evolucionando como torero”. Antes, toreará en Casas Ibáñez el 7 de mayo y, después de esas dos tardes, no hay nada firmado en el horizonte: “Está difícil hasta torear en el campo, pero sé que en las plazas me tengo que ganar mis contratos”.

Sobre sus referentes, no tiene duda: “Paco Ojeda se atrevió a cambiar el toreo con mucha pureza y personalidad. También admiro la serenidad de José Tomás, la elegancia de Enrique Ponce o la arrogancia de Iván Fandiño. Intento aprender de todos”, concluye un novillero que tiene su futuro en sus manos. Y eso que todavía no tiene apoderados.