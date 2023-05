Luis Blázquez, premiado por los médicos de la Maestranza

El banderillero valenciano Luis Blázquez, perteneciente a la cuadrilla del torero francés Sebastián Castella, ha sido premiado por el equipo médico de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tras dar por finalizada la Feria de Abril.

El subalterno de Burjassot ha sido galardonado por el equipo que capitanea el doctor Octavio Mulet gracias al quite realizado a Francisco Manuel Durán Asencio, "Viruta", -de la cuadrilla de Andrés Roca Rey- en la salida de un par de banderillas al sexto toro de Victoriano del Río el 28 de abril. "Me hace ilusión porque lo otorgan los médicos de Sevilla y porque salvar de un percance a un torero y amigo no tiene precio", manifiesta el torero de plata.

Es la segunda vez que los médicos premian a Blázquez. La primera fue en la Feria de Abril del 2011 tras su actuación la tarde que José María Manzanares indultó al toro "Arrojado" de Núñez del Cuvillo.

El equipo médico de la plaza de toros de Sevilla también ha premiado a Morante de la Puebla con el mejor quite artístico por los quites realizados en la histórica corrida del 26 de abril, donde el genio de la Puebla del Río nos hizo llorar con una faena extraordinaria que desborda cualquier calificativo en la que cortó un rabo en el coso del Baratillo tras 52 años y salió por la Puerta del Príncipe.

Precisamente, el impacto del rabo cortado por Morante de la Puebla le ha convertido en triunfador absoluto de la Feria de Abril, según el fallo del jurado de la Real Maestranza de Caballería reunido este martes bajo la presidencia de Santiago León y Domecq, teniente de Hermano Mayor.

El jurado ha concedido además al diestro de La Puebla el premio correspondiente a la mejor faena, la misma que le valió los máximos trofeos, instrumentada a un ejemplar de Domingo Hernández en la tarde del 26 de abril, Miércoles de Farolillos, al que también cuajó de capote haciéndose acreedor igualmente del trofeo que le acredita como autor del mejor toreo de capa.

En dicha deliberación se ha distinguido a Daniel Luque como autor de la mejor estocada de la Feria de Abril y el rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, que abrió la Puerta del Príncipe por tercera vez consecutiva, como jinete más destacado de la corrida ecuestre.

En el apartado de las cuadrillas se ha reconocido la labor del subalterno Javier Ambel durante toda la feria y del banderillero Antonio Chacón como autor de los mejores pares de banderillas del ciclo. Manuel Jesús Ruiz Román, por su parte, ha sido designado como mejor picador del serial abrileño.

El jurado de la Real Maestranza ha concedido la clásica Copa Pequeña de Plata correspondiente al mejor toro lidiado en la Feria a Príncipe, el boyante ejemplar de El Parralejo al que Daniel Luque le cortó las dos orejas. La Copa Grande de Plata, que premia al mejor encierro completo, ha sido para la ganadería de Victorino Martín.