Nek Romero brilla al natural

Treinta y siete grados marcaba el termómetro de delante de la Estación del Norte, justo al lado de la plaza de toros de València, media hora antes del inicio del festejo. La gente paseaba jadeante, con los cuellos de las camisetas sudorosos, en los aledaños de la salida de la boca del metro de la calle Xàtiva y, al otro lado de la manzana, varias personas con chanclas y bañador sacaban las entradas en las taquillas, como si estuvieran en la cola de un chiringuito de la playa de la Malvarrosa. Por no hablar del crucero de japoneses que desembarcó en la plaza y buscaba sus asientos minutos antes del paseíllo.

El agobiante bochorno y el cielo tormentoso no invitaban a entrar a los tendidos, pero el cartel sí porque era de lo más ilusionante: tres novilleros con buen crédito abrían boca en esta Feria de Julio de València con Nek Romero como figura central del acto: un joven de Algemesí que arrastró a su pueblo -tan ejemplar en lo referente a lo taurino- a los toros con más de media plaza de entrada en uno de esos marcos en el que el propio pueblo se vuelve sensible a todo intento de alterar el estado natural de las cosas gracias al misterio del toreo.

Y así fue porque la milagrosa fuerza centrífuga del toreo no surgió hasta el sexto de la tarde por culpa de una mala novillada de La Cercada, un saldo que fue una escalera por lo desigual que fue su presentación, además de huesuda, cornalona y fea. En general, fue mansa y estuvo vacía de buenas intenciones para embestir bien aunque los animales tampoco se comieron a nadie.

Pero el sexto, de nombre «Fígaro», que se movió, tuvo entrega y cierto recorrido, ofreció la llave a Nek Romero para abrir de par en par la puerta grande de València (tal y como hizo en el festejo del Centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados después de su magnífica faena a un gran novillo de Guadaira), pero esta vez pinchó. Hay novillos que no se pueden pinchar. O mejor dicho, no se deben pinchar porque en él viajan las posibilidades de abrirse paso en el toreo, su futuro más próximo en ese maraña rosada que ofrecen los sueños. Pero ahí quedó su imagen, ofrecida más allá del Cap i Casal gracias a las cámaras de televisión. Y esa percepción a buen seguro que perdurará en los corrillos taurinos gracias a ese enigma viejo que supone el toreo al natural. Encajado, puro, cadencioso, poderoso y con el cite desde el sitio y también con la suerte cargada en cada muletazo. Las series fluían ligadas, llenas de plasticidad y rematadas con unos pases de pecho marca de la casa. Todo lo intentó hacer con la mayor de las profundidades. Paseó una oreja tras un pinchazo y una estocada desprendida. En su primero dio una vuelta al ruedo tras una faena que bien mereció la oreja si no se hubiese liado con los aceros debido a la dificultad del ejemplar. De su cuadrilla hay que destacar a Víctor del Pozo, un recortador de Beas de Segura (Jaén) que se ha hecho muy buen banderillero.

Jorge Martínez demostró estar preparado para el toro en su última novillada picada, sobre todo en su primera faena al ejemplar de Núñez de Tarifa, y Mario Navas mostró su concepto clásico con el peor lote de la tarde.