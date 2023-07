Jesús Chover, ante su destino: "Miura va a cambiar mi vida"

Jesús Chover, uno de los últimos discípulos de Vicente Ruiz, “El Soro”, hará su tercer paseíllo como matador de toros en la plaza de toros de València esta tarde dentro de la corrida de toros de Miura. Cinco letras de un apellido legendario que enarbola la bandera del toro bravo como vehículo de emociones fuertes. Ese apellido se encuentra colgado de la entrada de la finca Zahariche como en las películas del wéstern, entre dos cabezas de toros. Y es que el hierro que pasta en el municipio sevillano de Lora del Río regresa al Cap i Casal ocho años después de su última comparecencia. Palabras mayores.

El diestro de Benimàmet habla responsabilizado, pero sin perder la confianza del que cree en uno mismo más que en toda la fuerza del universo: “Físicamente estoy a tope, he entrenado mucho, pero tengo muchas dudas lógicas de no haber toreado nada. Confío mucho en mí porque sé que tengo muchas cosas dentro todavía que expresar”, asegura horas antes de torear a Levante-EMV.

Chover ha toreado este invierno solamente cinco becerras y la última corrida de toros que toreó fue el pasado 9 de septiembre en Andorra de Teruel: “Lidié los toros de Palha y corté tres orejas”, recuerda.

Sus palabras no están empañadas por esa aura de peligrosidad que traslada esta histórica ganadería, más bien todo lo contrario. Conoce la historia de Miura en el ruedo de la calle Xàtiva y se siente muy ilusionado: “Miura lo tiene todo para cambiar mi carrera. Todo lo más importante de mi carrera como torero me ha pasado allí. Esa afición me ha visto crecer desde mis inicios hasta el día que me convertí en matador de toros. Por eso me debo a ellos”.

Sobre cómo espera enfrentarse a ella, el espada valenciano asegura que “con mucha actitud porque cuando se torea tan poco es lo único que tienes”. Durante su trayectoria, ha lidiado dos novilladas y una corrida de toros de Miura.

El torero castellonense Paco Ramos, quien en la pasada Feria de la Magdalena logró abrir la puerta grande de la plaza de toros de Castelló frente a ejemplares de Victorino Martín, y Fernando Robleño completan la terna: “Me siento muy responsabilizado, sobre todo, por torear en València y por su afición, que vienen a verme y esperan ver lo que yo soy”.

La madurez de un torero

A la pregunta de qué espera de la tarde, Chover responde que “espera disfrutar y ofrecer una buena tarde de toros para que lo pase bien la gente. Mi objetivo es que salgan hablando de mí como un torero interesante en este tipo de corridas”.

A sus 32 años, en sus frases también se trasluce la madurez de un torero que tomó la alternativa en 2019 con Julián López, "El Juli", de padrino y Andrés Roca Rey de testigo: “Creo que, para torear, la madurez fuera de la plaza es fundamental. Quiero decir, primero te tienes que convertir fuera la plaza en un hombre, en persona, porque se necesita mucha hombría para afrontar este tipo de corridas de toros”, asegura.

“Cuesta muchísimo ganarse los contratos corrida a corrida, pero como me decía mi madre cuando era pequeño, esto es como las lentejas: si quieres las comes y si no la dejas. Y yo lo que quiero es ganármelos y seguir en la lucha de esta maravilloso mucho como es el toreo”, concluye.