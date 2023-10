Román recibe el alta hospitalaria

El torero valenciano Román Collado ya se recupera en su casa de Madrid después de sufrir una grave cornada de 20 centímetros el pasado domingo en Las Ventas. El diestro de Benimaclet ha recibido el alta hospitalaria este miércoles en la Clínica Fraternidad de Madrid, donde estaba ingresado desde el domingo por la noche.

Ese día, Román fue intervenido en la enfermería de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, según el parte médico, de una cornada "en la cara interna del tercio superior del muslo derecha, con una trayectoria ascendente y adentro de 20 centímetros, produciendo destrozos en músculos aductores y alcanzando el pubis", de pronóstico grave.

El torniquete

El diestro aguantó herido en el ruedo y José Ángel Muñoz 'Períco', subalterno de la cuadrilla del torero sevillano Borja Jiménez, le hizo un torniquete por debajo de la herida para frenar la hemorragia: "Me quedé en el ruedo porque así lo sentí, por amor al toreo y porque vi que podía darle muerte al toro, aunque no quería dar una imagen desagradable. Conozco a mi cuerpo y cuando han sido cornadas que me han afectado a las arterias, la pierna me ha abrasado. Esta vez no tuve la misma sensación", recordó desde el hospital.

"Las cornadas se superan con motivación"

"El animal me engañó porque venía gazapón, embestía como andando, pero con mucho sentido y me echó mano. La cornada es extensa y grave porque me llegó al pubis y eso fue lo que me frenó el pitón", recuerda. "Quería salir a lidiar mi segundo toro y casi discuto con los médicos, pero me operaron con anestesia general y, tras la operación, me subieron rápidamente a la ambulancia", aseguró a Levante-EMV desde la Clínica Fraternidad.

"Las cornadas se superan con motivación y ahora me apena no poder torear en Perú los días 13 y 14 de octubre. Creo que en menos de 15 días estaría listo para torear", señala. Otros países como Colombia y México también le esperan durante este invierno.