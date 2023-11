Ya es oficial: el matador de toros Enrique Ponce volverá a vestirse de luces en la plaza de toros de Nimes (Francia) después de tres años fuera de los ruedos. Así lo ha anunciado el empresario taurino Simón Casas. La fecha elegida por el torero valenciano para su regreso es el viernes 17 de mayo de 2024 en la Feria de Pentecostés: "¡En nombre de la afición nimeña, muchas gracias!", ha escrito Simón Casas en la red social Instagram tras hacer pública la noticia. "Le agradezco haber elegido la plaza de toros de Nimes, donde tenemos tantos felices recuerdos en común, para su reaparición tan esperada!", ha señalado el gestor francés.

Otras plazas

La idea Ponce sería finalizar su gira de despedida en la plaza de toros de València en la corrida de toros que Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, perfila para la Feria de Octubre. No sería la primera vez que Enrique Ponce celebra el día de la Comunitat Valenciana en la plaza de toros de València. Recordado es su mano a mano con El Soro de 1992 o su corrida de toros en solitario el 8 de octubre de 1995 frente a los toros de Victorino Martín.

De esta forma pondría el punto y final a una carrera con unas cifras apabullantes. Aquel joven niño que inspirado por su abuelo Leandro comenzaba en su Chiva natal una carrera legendaria que le llevaría a los grandes ruedos nacionales e internacionales, dejaría en su tierra un registro inalcanzable: 37 puertas grandes en la plaza del 'Cap i Casal', una prueba manifiesta del mayor honor para un torero que alcanzó las 119 orejas en casa.

Tal y como publicaba Zabala la Serna en el periódico 'El Mundo', Enrique Ponce no toreará más de veinte tardes. Otras plazas como Madrid, Arlés, Alicante, Málaga, Almería, Santander, Gijón, El Puerto de Santa María, Pontevedra o Murcia también entrarían en su particular temporada.

Su adiós en 2021

El torero de Chiva, por sorpresa, anunció que se retiraba del toreo "por tiempo indefinido" en junio de 2021: "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado", escribió en las primeras líneas de un comunicado de prensa que hizo público a sus redes sociales: "Lo primero que quiero es daros las gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado". Y finalizó el espada valenciano: "En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido". Ese alto en el camino tendrá su continuidad en el próximo año. El adiós de Enrique Ponce es la despedida de un diestro antológico, de una figura de época.