Román: "No pienso más allá del 10 de marzo"

Román acude a primera hora de la mañana a misa en la Parroquia de Santa Gema de Madrid. Como si asistiese a un pasivo refugio en el que macera en silencio sus introspecciones, su renovada madurez a sus casi 31 años: «Ir a misa me da paz conmigo mismo. Voy casi a diario a las 7 de la mañana», señala sobre su fe en Dios, multiplicada a raíz de un retiro espiritual hace tres años.

Habla con pausados tanteos, intimista, pero sin ninguna contradicción y muy seguro de sí mismo. Sorprende el trasfondo luminoso que proyecta su persona durante la conversación, desarrollada casi en clave de monólogo interior.

La actitud de Román frente a la profesión es otra, como también es otro su concepto del toreo. Es como si hubiera encontrado una nueva canalización de sus moldes expresivos, un más efectivo y actualizado ajuste formal de su tauromaquia, fraguada en interminables horas de toreo de salón en El Batán al lado de los banderilleros de su cuadrilla. Y todo porque ahora también ahonda, explora en ese subterráneo particular de la mente junto al matador de toros y también coach Javier Portal: «Me mentalizo en no perder nunca la concentración, es lo que me hace dar el cien por cien de mí mismo y es en lo que más me insiste Javier».

Los entresijos de su vida cotidiana giran alrededor del 10 de marzo, la tarde de su vida: «El objetivo es ofrecer el mayor espectáculo posible para que sea una gran tarde de toros», asegura. Esa tarde de la Feria de Fallas será él solo frente a su destino con seis toros de distintas ganaderías: Victorino Martín, Domingo Hernández, El Parralejo, Pedraza de Yeltes, Fuente Ymbro y Hermanos García Jiménez (Matilla).

¿Cómo afronta la tarde?

Como un regalo. Creo que es una tarde para mí, un regalo que me ha dado la profesión, la vida, Dios… Es la primera vez que lo voy a hacer en mi vida y la primera vez que se hace en la Feria de Fallas.

¿Seis toros son muchos toros?

Sí, claro, pero voy con la mentalidad de que cuando se acabe la corrida de toros nos quedemos incluso hasta con ganas de más. Creo que cuando las cosas se hacen con cariño, con el corazón en definitiva, y se pone el cien por cien en lo que se hace, al final salen. Estoy seguro.

¿Y la presión?

No pienso más allá del 10 de marzo. Pero la tarde en sí no me pesa nada, siento una motivación tan fuerte hacia ese día que no siento ninguna carga. Quiero decir, voy a celebrar mis diez años de alternativa en mi plaza de toros de Valencia, con mi gente y he recibido un cariño enorme desde que se presentó la corrida de toros.

Roman torea una becerra de Victorino en las Tiesas de Santamaría / Diego Alcalde

Qué seguridad.

Llevo preparando esta tarde desde principios de noviembre, cuando tomé la decisión de hacerla, y el objetivo es ofrecer el mayor espectáculo posible para que sea una gran tarde de toros. Para que marque un antes y un después.

¿Cómo lo prepara?

Pues tenía en mente matar seis toros como entrenamiento 15 días antes o así, pero no lo he hecho porque en el campo nunca un torero se aprieta igual que en la plaza. Es como correr una maratón, nunca se entrenan los 42 kilómetros completos. Eso sí: he hecho mucho campo y he toreado bastante en Amércia este invierno.

¿Ni de salón torea los seis seguidos?

Sí, lo suelo hacer como una vez a la semana o cada diez días. Y tres días a la semana tengo un preparador físico para potenciar la fuerza, la velocidad y la resistencia.

¿Y la mente?

Es lo que más he trabajado con el matador de toros y coach Javier Portal, sobre todo el hecho de no perder la concentración a lo largo de la tarde. Es en lo que más me insiste para poder así dar mi máximo nivel. Esta tarde me motiva mucho más que mi alternativa en la plaza de toros de Nimes.

¿Cómo se concentra?

He planteado la tarde en tres fases, es decir, cada dos toros. Pero tengo pactados con mi coach varios anclajes cuando estoy en el patio de caballos que me sirven para meterme de lleno en la tarde. A veces, cuando bajo de la furgoneta y la gente se lanza a hacerse fotos me salgo un poco de la tarde, pero dentro del patio de caballos vuelvo a la tarde con esos anclajes que tengo.

¿Qué son esos anclajes?

Son frases que me digo a mí mismo antes de hacer el paseíllo como, por ejemplo, «puedo con todo» en el caso de València o, en Madrid, siempre me digo que «no te dejes nada dentro». Miro a un punto fijo, que en el caso de València son las banderas y en el caso de Madrid es el reloj, y vuelvo a mi estado de concentración máximo. Hay un vídeo de Ilia Topuria que se ha viralizado recientemente y él hace lo mismo antes de pelear. El primero que debe creer en mí mismo soy yo.

¿Ha preparado alguna otra tarde ya con el coach Javier Portal?

Sí, la primera que preparé fue en 2022, una tarde en San Isidro que lidié una corrida de torosde Luis Algarra. Semanas antes, nos fuimos a torear de salón en la misma plaza de Las Ventas y ensayamos lo que luego pasó en el festejo, donde corté una oreja y recibí una cornada.

Entiendo.

Al final, lo que hago con Javier es adelantarme a todas las situaciones que me pueden surgir en una tarde de toros, visualizarme dentro de ellas para saber resolver cuando me pasen realmente.

¿El coach es fundamental?

Sí, creo que todos los grandes deportistas de élite trabajan mucho lo que es la parte mental con los expertos y en el toreo está un poco abandonado ese aspecto.

¿Le surgen dudas de cara al día 10?

Claro que tengo dudas, pero creo que son normales delante de esta gesta. Pero, eso sí: trato de estar el mínimo de tiempo posible en ellas. Así que cuando me vienen, trato de pensar en otra cosa.

¿Qué dudas tiene?

Sobre todo, si voy a ser capaz de estar a la altura de la gesta y sobreponerme a las adversidades. Hay que estar muy concentrado a lo largo de la corrida de toros porque, al fin y al cabo, no son solo dos toros, son seis.

¿Piensa en esas adversidades?

Claro, sé que pueden llegar porque, al final, va a ser una tarde de muchas emociones y muy fuertes. Para ello me he preparado todo este tiempo.

¿Y el miedo?

Un poco lo mismo, la verdad. Claro que tengo miedo, pero no pienso en él.

¿Qué miedos tiene?

Sinceramente, el único miedo real que tengo es que no me salgan las cosas como yo quiero después de tanto esfuerzo.

¿Y la variedad en tu repertorio como torero?

La entreno a diario, pero no tengo nada ensayado en ningún toro porque cada animal sé que es distinto y a unos les pueden servir un tipo de suertes que a otros no.

Un natural de Román frente a una victorina / Diego Alcalde

En una tarde así debe haber diversidad de suertes...

Claro, por eso tengo una libreta que llevo siempre conmigo en la que apunto suertes que descubro para luego hacerlas cuando toreo de salón. Es como una especie de diario personal, que nunca había tenido, en el que también hay descritos algunos inicios de faena o algunos quites para la tarde de mi encerrona en València e incluso algunos nombres de banderilleros y picadores.

Hablemos de las ganaderías.

Son toros que he elegido yo mismo en el campo con el apoyo de la empresa de la plaza.

¿Por qué esos seis?

Son hierros que han sido importantes a lo largo de mi trayectoria como torero tanto en España como en Francia. Y también he pensado en el aficionado para que sean ganaderías de su agrado y se vean todos los tercios durante una tarde de toros

Entrena vestido.

Sí, estreno un azabache y azul celeste a idéntico al que tenía Manuel Granero.

¿Por qué ese color?

Porque es el vestido con el que más triunfó Granero, tanto en Madrid como en València, y quería reivindicar su figura después de los cien años de su muerte que se cumplieron en 2022. El traje me lo ha hecho el sastre Fermín y me ha ayudado a confeccionarlo Pedro Casado Martín, un aficionado sevillano que es el mayor experto en la figura de Manuel Granero.

¿Se ha fijado en alguna encerrona?

Sí, a partir de anunciarme en Feria de Fallas he visto muchas encerronas... La Goyesca del 96 de Joselito, la de Castella en Nimes con Adolfos, la de Miguel Ángel Perera en 2008 en Madrid, la de El Juli en Madrid en 2003 o en Bilbao en el 2009.

¿Y qué ha aprendido?

El toreo no deja de ser una materia que se estudia y lo que trato de hacer es empaparme de otros compañeros y, sobre todo, de ver cómo superan las adversidades que surgen en una corrida de toros de este tipo, que muchas veces es hasta más importante que los derechazos y los naturales que se puedan ofrecer en cada toro.