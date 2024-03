'Leguleyo' y la huella de su bravura superior: "Mereció el indulto"

«Leguleyo», un toro de Jandilla marcado con el número 67, serio y hondo de presencia, castaño en chorreao de pinta, de 530 kilos de peso y nacido en diciembre de 2019, fue la cima ganadera de la Feria de Fallas. Y no es para menos después de caer en las manos de Andrés Roca Rey, quien propició una vibrante faena con el aguafuerte de su tauromaquia. Saltó al ruedo pasadas las seis de la tarde del 17 de marzo con la guapeza de su estampa. Y a partir de ahí todo rodó cómo mandan los cánones en una gran tarde de toros. Con la bandera del milagro del toreo. Que no es otro que el milagro de la emoción más pura. Por eso, también la emoción de la bravura de «Leguleyo» puso de acuerdo a las más de once mil personas que lo vieron y le llegaron a pedir el indulto.

La mejor dimensión de Leguleyo

El ejemplar criado en la finca del mismo nombre que la ganadería situada en Vejer de la Frontera (Cádiz) salió de toriles exigiendo mando en unas arrancadas que templó en la extraordinaria brega de Antonio Punta después de que acudiera con prontitud al encuentro con el caballo, donde no se le castigó en exceso pero sí que cumplió. Esa prontitud y alegría también las mostró en banderillas y se arrancó de largo, casi como un obús, en la muleta de Roca Rey.

la clamorosa vuelta al ruedo en el arrastre de «Leguleyo». / Litugo

A partir de ahí, cuando el joven torero peruano le llevó más sometido, con la mano más baja, los vuelos empapados y guiando los viajes con poder, afloró la mejor dimensión de «Leguleyo», un toro que fue definitivamente extraordinario en la muleta por la clase que derrochó por los dos pitones y la duración que tuvo. Reunió muchas de las virtudes de lo que supone la bravura en sí mismo hoy en día como la prontitud, la fijeza, la profundidad… la emoción en la manera de humillar desde el primer minuto y la forma de coger los engaños con la flexibilidad de todo su cuello. Un toro que tardará en ser olvidado por la afición de la plaza de toros de València.

Por eso, Borja Domecq, su criador, asegura a Levante-EMV que «Leguleyo» sí que era un toro de indulto: «Mereció el indulto. Me hubiera encantado llevármelo a la finca no solo por la bravura del animal, sino por el hecho de lo que se vivió esa tarde en la plaza de toros de València. Fue una explosión absolutamente espontánea de una afición muy emocionada». Sobre esa afición, el ganadero explica que en València «hay mucha gente que se ha puesto delante de los toros por la cultura del toro en la calle que existe y, por eso, saben el mérito que tienen los toreros y los ganaderos».

J. Roch

La reata del toro

«Leguleyo» era hijo de «Pañero», número 42, de pelo colorado, un toro indultado por José Garrido en la plaza francesa de Nimes el año 2017; y de la vaca «Leguleya», de quien heredó el nombre: «Fundamentalmente fue un toro muy bravo que siempre fue a más y que respondió a la máxima exigencia con la máxima entrega».

Su reata está apuntalada por su abuelo por parte de padre, el semental «Canalla», número 9, un ejemplar que toreó el maestro Julián López 'El Juli' en la finca. Y su estela sigue más allá de la muestra de la simiente que se llevó el ganadero para la reproducción artificial de «Leguleyo» de la que solamente saldrán 12 o 14 crías: «Tres días más tarde de la corrida de la Feria de Fallas, toreamos en casa un hermano de «Leguleyo» y salió igual de bravo. Se llama «Jaramago», lo tentó Daniel Luque y próximamente lo echaremos a las vacas como semental».

De su padre -fallecido por coronavirus en 2020- heredó el nombre, la histórica ganadería y esa forma de ser tan auténtica que solamente da la vivencia del campo bravo: «Leguleyo es fruto de su trabajo. Es el toro que él buscaba, ese tipo de bravura con transmisión que pusiera de acuerdo a torero, ganadero y público», concluye.

Fue premiado con una clamorosa vuelta al ruedo en el arrastre después de que se fuera a morir en el mismísimo centro del ruedo, en señal inequívoca de su bravura superior.

Suscríbete para seguir leyendo