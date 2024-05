El mundo del toro pide la dimisión de Urtasun: "Es un ataque contra nuestra libertad"

El Ministerio de Cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia de la lista de premios nacionales. Este galardón está dotado con 30.000 euros y se creó en 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta noticia no ha sorprendido a los principales actores de la tauromaquia, que piden la dimisión ministro Urtasun porque es "una nueva cacicada".

Desde su creación, lo han recibido personalidades de la talla del maestro Paco Ojeda, el fotógrafo alicantino Francisco Cano Lorenza "Canito", la Escuela de Tauromaquia de Madrid 'Marcial Lalanda', el ganadero Victorino Martín Andrés o los toreros Enrique Ponce, Juan José Padilla o Julián López 'El Juli'.

Andrés Roca Rey, el número uno de la tauromaquia actual, asegura es "una decisión que va más allá de un simple acto administrativo. Se trata de un mensaje claro: nos dicen qué debemos considerar cultura y qué no, limitando nuestra libertad y nuestra democracia. Nos podrán quitar un premio pero no la libertad". En ese sentido, ha proseguido con un llamamiento: "Demostremos que la cultura no se dicta, la cultura se vive y se siente. Hagamos de nuestra pasión un estandarte de libertad y un símbolo de resistencia. Es hora de rebelarnos contra las imposiciones y la censura y celebrar nuestra identidad con más fuerza que nunca".

Precisamente, el matador de toros Miguel Ángel Perera declara a Levante-EMV que es "una cacicada que indigna, pero no sorprende viniendo de un ministro que, más allá de ser antitaurino, que es muy respetable, ya se ha expresado con anterioridad sumamente intolerante".

El matador de toros Miguel Ángel Perera / Levante-EMV

"Un ataque contra nuestra libertad"

El propio torero pacense asegura que lo que hace Urtasun es gobernar desde la ideología: "Ha obviado las apetencias y los gustos culturales de una parte muy grande de la sociedad. Gobierna desde su ideología y sólo para quienes piensan como él. Estamos en un proceso muy preocupante de redefinición de lo que somos como pueblo, de la cultura que nos identifica. Nos quieren llevar a un proceso de en qué tenemos que creer, cómo tenemos que pensar, qué nos tiene que gustar y hasta cómo tenemos que hablar. Pero no lo podemos permitir porque eso, como esta decisión, es un ataque contra nuestra libertad", concluye Perera.

Por su parte, el ganadero Victorino Martín y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, expone a este periódico que "la tauromaquia es mucho más esta decisión del Urtasun. El pueblo va por un lado y él por otro, ya que la tauromaquia vive un extraordinario momento de gran vitalidad y los jóvenes van a los toros más que nunca", señala."Últimamente recibimos muchos ataques que nos intentan desprestigiar, pero no pueden con nosotros porque el toreo es la expresión cultural más generalizada que tenemos", concluye Victorino Martín. Su padre, en 2016, fue uno de los que recibió el Premio Nacional de Tauromaquia.

Desde la Fundación del Toro de Lidia exponen que Urtasun desconoce casi todo sobre la cultura, especialmente "uno de sus aspectos más importantes, que es que la cultura no depende de lo que opine un ministro, sino de lo que expresa un pueblo en libertad". También anuncian que van a ser ellos mismos quienes van a otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024 y mientras dure "la situación de excepcionalidad censora".

"Ideologizar la cultura es el peor pecado"

Finalmente, Juan Pedro Domecq, ganadero y vicepresidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, también manifiesta que la tauromaquia es parte del pueblo: "Ideologizar la cultura es el peor pecado y ahí observamos que Urtasun no está a la altura de su ministerio y debería dimitir. En València, Madrid o cualquier ciudad, van a los toros personas de izquierdas y de derechas y se sientan juntos en un tendido o se encuentran en una misma calle en los bous al carrer. Así que Urtasun le está faltando el respeto a sus propios electores", concluye.