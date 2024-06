Jarocho, novillero revelación de Las Ventas: "Mi abuelo me hablaba de Cagancho, Curro Puya y Pepín Martín Vázquez"

«¿A qué sabe la puerta grande de Las Ventas», es la primera pregunta al novillero con picadores Roberto Martín, ‘Jarocho’, hijo y nieto de toreros con el mismo apodo. Un nombre dinástico que tuvo la solera de nacer en la salmantina Boadilla con su abuelo y que se lo puso el gran Domingo Dominguín en los años 60 porque se parecía a un torero mexicano nacido en Puerto de Veracruz que se llamaba ‘El Jarocho’.

Es una de las revelaciones de la Feria de San Isidro tras conquistar el umbral más preciado del toreo: la puerta grande de Madrid: «Es una recompensa después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantos días de lucha», responde sobre su triunfo en la segunda novillada del serial frente a utreros de Fuente Ymbro que lo ha convertido en la (pen) última perla del toreo.

La dimensión de su concepto

Las imágenes de esa salida por la puerta grande de Jarocho, llenas de niños y jóvenes -compañeros suyos de la Escuela Taurina José Cubero ‘Yiyo’-, es una joya que resulta imposible de ver sin emoción y que retrotrae al apasionamiento de los triunfos de antaño: «Ver esas caras de felicidad en la gente que tanto ha creído en mí y que tanto me ha apoyado fue uno de los momentos mágicos de la tarde». Y esa salida en hombros llegó después de dibujar naturales extraordinarios que tuvieron la dimensión de su concepto: más hondo, más puro y más profundo: «Así es como siento el toreo, como me llena, y Madrid pudo verlo».

Y lo hizo a un novillo nada difícil de torear por su carácter en las embestidas y que había que poderle en todo momento. Tanto es así que el animal se fue directamente al cuerpo hasta en dos ocasiones: «A base de la entrega, el novillo sacó su fondo. Fue una faena de mucha pasión, en la que por momentos, pude evadirme de todo y torear como siento».

En su primero, con el que dio una vuelta al ruedo tras petición, ya se le intuyó su buen estilo, además del sello personal en su forma de estar, andar y torear. Y lo hizo tan asentado y tan bien colocado por el palo clásico que tiene ese sabor a perfume añejo y con el que se identifican las viejas fuentes de las que bebe.

Jarocho dibuja un precioso natural que da talla de su gran concepto / Levante-EMV

Los referentes

«Mi abuelo siempre quiso fuera torero, a pesar de que de niño jugaba al fútbol y me tiraba los balones al río», recuerda sobre su abuelo, el primer Jarocho de la dinastía, el primero que intentó ser torero y al que su nieto le brindó el novillo de su debut con picadores en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo: «Esa tarde fue la última vez que me vio torear porque a las semanas falleció. Él me hablaba mucho de toros, sobre todo, de toreros como Cagancho, Curro Puya y Pepín Martín Vázquez».

Así que Jarocho, convencido de que su concepto debía llegar al máximo número de gente, con esos referentes de los que le hablaba su abuelo, golpeó con la belleza de su toreo los labios de la plaza más exigente del mundo, que tenía la sed de tenerlo, de registrar casi a ciegas en su memoria esa manera de rescatar el toreo más puro y bello: «Me gusta torear clásico, sin abrir mucho el compás e intentando mantener la figura vertical, con las plantas asentadas, con el mentón muy metido y acompañando con el pecho para intentar vaciar el muletazo detrás de la cadera», señala.

Jarocho también es su padre, subalterno que le acompañó en esa tarde de Las Ventas, y también fue banderillero de Víctor Barrio e Iván Fandiño: «He pasado mucho tiempo con ellos. De hecho, Víctor me llevaba al fútbol y con Iván conviví en mi casa y empecé a torear con trastos suyos. Sus nombres se me vinieron a la mente en la puerta grande de Madrid».

Ahora estará presente en la próxima Feria de Julio de València después de su presentación en sociedad en la Feria de Fallas, donde paseó una oreja y dejó una muy buena imagen: «València fue la primera plaza de primera que pisé, no me conocía prácticamente nadie y ahora estoy muy ilusionado de volver», concluye. Antes, también hará el paseíllo en Feria del Toro de 2024 en Pamplona frente a la ganadería navarra de Pincha.

Suscríbete para seguir leyendo