Borja Jiménez, la gran ausencia de la Feria de Julio: "València siempre está ahí"

Borja Jiménez habla con la seguridad de tener en su haber el comodín ganador de la partida que está jugando. Desprende esa pasión, ese entusiasmo y esa hambre de gloria del que se acaba de proclamar triunfador de San Isidro tras firmar la cumbre de su carrera en Las Ventas junto 'Dulce', un extraordinario toro de Victoriano del Río.

Pero no fue una feria fácil para él en una plaza como la de Madrid, y de la que tuvo que reponerse tras conversaciones de horas en El Retiro junto a su hermano Javier Jiménez, después de enfrentarse también a otros toros como 'Experto', de Santiago Domecq o 'Garañuelo', de Victorino Martín en una Corrida de la Prensa presidida por el Rey Felipe VI en la que estrenó un vestido idéntico al que sacó 'El Niño de la Capea' la tarde de su gran faena a un victorino en 1988.

A pesar de quedarse fuera de la Feria de Julio de València, vive sin descanso atrapado por el toreo, impulsado por ese sensación que se abre de par en par ahora mismo en su vida: ha ratificado su categoría de torero.

Es el triunfador de San Isidro...

Sí, es un sueño cumplido y, además, en mi primera feria.

¿Cómo recuerda su faena a ‘Dulce’, de Victoriano del Río?

Es la faena más importante que he hecho hasta el momento como matador de toros. Sobre todo, porque pude torear a placer, sentía que estaba en el campo, totalmente relajado y entregado.

¿Qué destacaría del toro?

Tuvo mucha clase y mucho ritmo y esas virtudes creo que me permitieron cuajarlo a placer, de principio a fin.

La nueva dimensión

¿Este toro marca una nueva dimensión de Borja Jiménez?

Sí porque creo que no me habían visto torear así. Me vieron tanto torear derecho y relajado como apretarme más con el toro y exigirle por abajo y, además, el toro respondió de las dos maneras. No fue una faena monótona, por así decirlo.

Borja Jiménez sale por la puerta grande de Madrid durante su triunfo en la Feria de Otoño / Levante-EMV

Esa tarde, se fue tres veces a recibir a los animales a la puerta de chiqueros...

Iba muy concienciado de que tenía que pasar algo grande en Madrid. Estaba con muchísima responsabilidad porque se había creado una expectativa muy grande alrededor de mí. Pero fue una tarde muy emocionante porque creo que se vivió como una película de suspense.

El presidente no le concedió las dos orejas, ¿entendió su decisión?

No la entendí ni yo ni nadie, pero me quedo con que las 24.000 personas la pedían con una fuerza tremenda.

¿Cómo se repuso de esa situación?

Con concentración y con la confianza de que me quedaba un toro dentro. Así que me volví a concentrar y volví a entrar en la tarde después de dar dos vueltas al ruedo. Incluso me pidieron una tercera.

No fue un San Isidro fácil.

Sí, era una apuesta que, finalmente, salió ganadora. Creo que la tarde de Victorino Martín, en lo que era la Corrida de la Prensa, ha sido la tarde más dura que he vivido en Madrid y me tuve que reponer muy rápido. Eso sí, me siento muy orgulloso de haberle dado la vuelta a todo gracias al trabajo mental que hice durante ese día en medio que tuve entre los dos festejos.

¿Cómo fue ese trabajo mental?

Me fui al Batán a entrenar y después estuve en el Parque del Retiro de Madrid y me lo recorrí de arriba a abajo 20 veces solo pensando en esa corrida de toros. Hablaba muchísimo con mi hermano Javier, con mi apoderado Julián Guerra y mi amigo Rafa Serna.

Y lo logró.

Sí, mostré el carácter que tengo como torero, me revelé y triunfé. Ese carácter de torero hay que sacarlo en los momentos difíciles, cuando no salen las cosas.

¿Qué virtudes destacaría de ‘Experto’, el toro de Santiago Domecq?

Fue un toro fiero que se movió mucho, su mayor virtud fue la transmisión. No era fácil para torearlo, pero sí era un toro para triunfar con él y la faena muy emocionante… Una pena que lo pinchara, creo que le tenía cortada las dos orejas.

¿Qué importancia tiene para usted Julián Guerra?

Es fundamental en mi carrera. Cuando nadie apostó por mí, él lo hizo. Vio algo más allá que otros no veían y me abrió las puertas de su casa sin saber si íbamos a torear una corrida de toros o ninguna.

Un extraordinario muletazo de Borja Jiménez a 'Dulce', de Victoriano del Río / Plaza 1

Las fuentes

En esas conversaciones con Julián Guerra. ¿De qué toreros habláis?

Hablamos de muchos toreros porque es una persona muy apasionada por el toreo. Tengo el toro todo el día metido en la cabeza gracias a él. Hablamos del maestro Manzanares padre, con quien Julián convivió bastante, de Julio Robles, Capea, Paco Camino, Ordóñez, Antoñete... Hablamos de cómo era su preparación, cómo trabajaban cada tipo de toro, los trazos de muletazos... todos esos matices.

¿Qué destacaría de él?

No es fácil tener un apoderado que se implique tanto en la carrera de un torero y, sobre todo, en el día a día, en su preparación. Y Julián es de esas personas.

¿Qué le dice del maestro Manzanares padre?

Su manera de interpretar el toreo es extraordinaria y, además, es la manera que a mí me gusta. Creo que ha sido de los toreros que mejor ha toreado de la historia del toreo.

Y después de ser el triunfador de la Feria de San Isidro y su buena presentación en la Feria de Fallas, se ha quedado fuera de la Feria de Julio de València...

Pues es una pena no haber ido pero València está ahí y, si Dios quiere, iremos pronto porque es una plaza que además me gustó muchísimo torear en ella. Tiene una afición muy apasionada.

