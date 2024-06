Tomás Rufo firma la faena de les Fogueres

Tomás Rufo firmó la faena de la feria de les Fogueres de Alicante. Salió arreado desde el primer momento en la tarde que supuso la despedida con honores de Enrique Ponce de la tierra de la dinastía Manzanares: "Siempre he sido fiel a ese concepto clásico, que es lo que nunca ha pasado de moda. Como ocurre con la tauromaquia de Manzanares padre o el propio Ponce, quien conserva una limpieza, una elegancia y unos conocimientos sobre el toro y la técnica del toreo que son únicos", señala el propio Rufo a través de una conversación telefónica.

La faena

El pasado domingo, el joven torero de Pepino, pueblo toledano que nace a la vera de Talavera de la Reina, cortó dos orejas en el sexto a base de valor y fe en sí mismo. Hubo que poner de su parte para que el toro de Daniel Ruiz acabara rompiendo y dibujó naturales en los que desmayó la figura y toreó con gran profundidad y largura. En su primero perdió los trofeos por los aceros, pero dejó constancia de su buena evolución como torero. Pero en el toreo por ambos pitones hubo garra y buena estética.

¿Hacia dónde ha evolucionado su tauromaquia? "Lo que me identifica es torear despacio, pero lo que verdaderamente busco es cuajar todo tipo de toros, la mayor de las embestidas posibles, y uno tiene que estar preparado para ello", señala.

Tomás Rufo en Alicante / LEVANTE-EMV

La clave de su concepto

Sobre cómo torear despacio, una de las claves de su concepto, asegura que lo fundamental es estar familiarizado con los trastos de torear, es decir, que la muleta y el capote sean una prolongación más de tu brazo: "Hay que tener el toreo metido en la cabeza", también explica.

Castellón, durante la Magdalena, y Alicante, durante les Fogueres, son sus bastiones a este lado del Mediterráneo. Y en València, cuya empresa lo dejó fuera de la Feria de Fallas y ahora también de Julio, ofreció un debut de altura: "Me encanta torear en València, así que voy a seguir haciendo méritos en las demás ferias para que vuelva el momento de estar en València".

Sin embargo, Rufo es sinónimo de tramontana, viento del Mediterráneo que predomina, que entra en la tierra como un grito. Con el calambre de su fuerza y el vértigo de su temple. Como Tomás Rufo, la última perla de los Lozano: "Como siempre he dicho, me siento muy querido en la Comunitat Valenciana. Son plazas a las que voy muy a gusto y me siento feliz. Quiero decir, estoy deseando que llegue la fecha para torear en ellas. La afición es buenísima, la gente es muy cariñosa y también les gusta ver torear bien", señala.

En Nimes (Francia) conquistó su primera puerta de los cónsules. Una hazaña nada fácil: "Tuve la oportunidad de cortar tres orejas y me hizo especial ilusión porque es la primera y ojalá sea la primera de muchas", manifiesta.

Escribano, declarado triunfador El matador de toros Manuel Escribano ha sido reconocido como el triunfador de la Feria de Hogueras 2024 por el jurado de los Premios Taurinos ‘Ciudad de Alicante’, quien ha reconocido su faena a ‘Boliviano’, de Vitorino Martín, en la última corrida del ciclo, toro que ha sido además reconocido como el mejor de la feria. El jurado también otorga premios al maestro Enrique Ponce, en su despedida del coso alicantino, así como al novillero Marco Pérez y a la corrida de rejones. Manuel Escribano escribió una nueva página en su historia como torero en Alicante. La faena al quinto toro de la tarde, de nombre ‘Boliviano’, en la que cortó una oreja, con insistente petición de la segunda, le han hecho merecedor del premio al triunfador de la Feria de Hogueras 2024. El jurado de los premios 'Ciudad de Alicante' ha decidido por unanimidad premiar a Escribano, al igual que al toro de Victorino. En la tarde del día de San Juan "Boliviano" fue premiado con la vuelta al ruedo y Escribano cuajó una de las faenas más importantes realizadas en la plaza de toros de Alicante, rematando con una certera estocada. El torero sevillano brindó el toro a los agentes de la Policía Nacional, cuerpo que este año conmemora sus 200 años de vida, y la faena se movió entre la firmeza y la transmisión que logró crear en cada una de las series por ambos pitones. En esta faena el torero sufrió una voltereta, con un pitón que a punto estuvo de enganchar al sevillano, pero afortunadamente todo quedó en un susto. El público pidió con insistencia la segunda oreja, que finalmente no fue concedida por el presidente. Escribano abrió a Puerta Grande al cortar una oreja a cada uno de sus toros.

Suscríbete para seguir leyendo