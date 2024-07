Diego Ventura puso el orden y el toreo

En el fondo y en la forma, el cartel carecía de argumento, de conjunto. De armonía, si nos ponemos artísticos. O sibaritas, que hay que ponerse, sí, porque la gente paga y no poco para ver los toros en València. Un rejoneador, de los mejores, sí; un artista exquisito, también de los más notables de la actualidad; y un torero revelación con tres puertas grandes consecutivas en Las Ventas, con todo lo que eso supone hoy en día. O debería suponer, mejor dicho. Sobre el papel, Ventura, Ortega y Adrián. Pero, ¿cómo se puede sustituir a Morante de la Puebla, el creador más consumado en la tauromaquia de los últimos tiempos? Muy difícil, por no decir imposible. Y así, el llamado cartel del arte de la Feria de Julio, de los primeros que ideó la empresa para este ciclo y dentro de una corrida mixta previo rejoneador, quedó explosionado por la ausencia del genio de la Puebla del Río.

Y esa añoranza marcó la tarde. Y esperemos que no la feria. Ni la temporada. Porque sin Morante, todo, absolutamente todo, cambia. Aun así, la plaza de toros de València se medio pobló este viernes en algo más de dos cuartos a pesar del calor sofocante que caía en València a las 20 horas. Era un milagro que la gente todavía acudiese a los toros con estas temperaturas y con la playa tan cerca, me decía un amigo antes de entrar. Y no le faltaba razón. Y a ello hay que sumar el saldo de Núñez del Cuvillo, del que se salvó un solo toro, el primero de Fernando Adrián. Salieron cuatro toros feotes y vastos. Y casi sin emplearse. Una pena.

El toreo a caballo

Eso sí: los partidarios de Diego Ventura, del toreo a caballo, que el ‘Cap i Casal’ hay muchos, se marcharon contentos. Vinieron a ver el virtuosismo del mejor rejoneador de los últimos años y lo vieron, claro que sí. Se marchó por la puerta grande tras cortar una oreja a cada toro de su lote aunque, a decir verdad, debería haber cortado las dos del último por planteamiento, por falta de toro y por el rejón de muerte que dejó, para ponerlo en las escuelas a los jóvenes rejoneadores. No se pudo hacer más con menos, la verdad. En ese toro, que acabó inválido, corrió a dos pistas con ‘Fabuloso’ y colocó hasta tres banderillas cortas al violín con ‘Guadiana’.

En su primero, cabalgó a dos pistas con apreturas y se dejó llegar al animal de Los Espartales, que embistió con largura. Con ‘Lío’ bordó el toreo a caballo, todo hecho con armonía y gran nivel en la montura. Un rejón certero y algo desprendido puso el triunfo en sus manos: una oreja con petición de la segunda.

Un precioso descaro de Diego Ventura / Miguel Ángel Montesinos

Como decía, Fernando Adrián, con el toro más potable de la corrida de a pie, cortó una oreja. Y en el día de su debut como matador de toros en València. Ese Cuvillo, aunque salió suelto de los tres puyazos, rompió a embestir en la muleta con entrega y claridad para que su matador levantara el vuelo. O saliera de València disparado, tal y como venía haciendo últimamente. Brindó al maestro Soro y, tras dos pases cambiados por la espalda de rodillas en la mismísima boca de riego, inició una faena con largura en el número de muletazos, que ahí definitivamente estuvo la clave de la labor, con pasajes de cierto brillo en el embroque.

Y el animal le aguantó tanta exigencia porque sacó ese fondo en la muleta, virtud que ya apuntó con su alegría mostrada en banderillas. Al final, el torero madrileño le cogió el aire por el pitón derecho, y toreó con la mano baja en una faena, como decía, de gran cantidad de pases pero, quizá, poco contenido frente a este ejemplar tan potable en definitiva. Menos intensidad tuvo al natural, por donde el toro no embistió igual. Unas manoletinas finales y una estocada efectiva pusieron la oreja en sus manos. En su segundo anduvo precavido. Eso sí, manejó a la perfección los aceros porque se volcó encima de la testuz.

Juan Ortega se marchó entre pitos. No tuvo toros. Tampoco la tarde. Es un artista. Pero de los que ya no quedan. El quite por chicuelinas al segundo y la media verónica a cámara lenta fueron para enmarcar.

