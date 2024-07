Rafael García Garrido: "La Feria de Julio quiere consolidar a València como plaza de referencia"

¿Qué espera de la próxima Feria de Julio?

Avanzar en todos los sentidos. En cada festejo, en cada feria, lo que intentamos es avanzar para consolidar a València como plaza de referencia. Como plaza consolidada con tres fechas fundamentales dentro del calendario nacional, Fallas, Julio y también en octubre. Cada fecha ha de tener una continuación, tratando de equilibrar carteles, presupuestos y comunicación. Esta feria se ha hecho pensando en un guión de consolidación tras unas Fallas de gran nivel.

¿Qué valoración hace de los carteles?

Todos los carteles salen de la suma de dos deseos y una realidad. El de la empresa, es decir, los carteles de toros y toreros que queremos hacer, los deseos de toreros y ganaderos y, también, la realidad. Nosotros queríamos una feria muy parecida a la que anunciamos. Nos ha faltado Roca Rey cuyo deseo o planteamiento ha sido distinto. Y la realidad es que la baja de Morante de la Puebla nos ha variado uno de los carteles que más habíamos trabajado. La valoración, por trabajo e intención, es muy buena.

¿En qué se pueden mejorar?

Si los deseos de la empresa fueran la realidad de los carteles, serían mejorables, sin duda. Teniendo en cuenta de que es una feria sin el metraje de Fallas, compleja a la hora de equilibrar atractivo y presupuesto, creo que la feria tiene buena nota. Todas las ferias con mejorables. Si Morante de la Puebla torease sería mejor aún. Y si Roca Rey hubiera podido venir, mejor aún. Dicho todo esto, entiendo que siempre existirán varias ferias. Las que se hacen según criterios personales o críticos, la que se desea empresarialmente y, al final, la feria real.

Es una feria clave en València, ¿cuál es la salud de la que goza este ciclo?

Esta feria tiene su origen en el año 1871, dentro de la cohesión de empresas y comercios en crecimiento de València, que se unieron para dotar a la ciudad de grandes eventos de verano. Los toros eran parte de un todo. Pero las sociedades cambian y la actual cambia aún más deprisa. Esa idea genial no tiene hoy ese consenso de empresas y comercios y la feria de toros se ha quedado casi en solitario y sin el contexto original de eventos y ofertas de ocio del origen. ¿Salud? No podemos hacernos trampas al solitario, València tiene, taurinamente una gran salud, a la que nosotros hemos aportado algo con mucha ilusión y trabajo. Pero el julio de 2024 es muy distinto al julio de 1900. Y esa es una realidad para reflexionar. Los toros han de formar parte de una oferta de conjunto social. Sevilla mantiene su Feria de Abril por siglos, si le quitamos ese contexto, los toros quedarían aislados y en otra situación de menos fortaleza. Si se desapareciera el contexto Fallas, ¿cómo sería la feria taurina, tendría la misma salud? Pero trabajamos para subirla y relanzarla.

El récord de Fallas

Las Fallas, en cuanto a presencia de gente, dejaron el nivel muy alto.

Así es. Muy alto y también alto en ciertos aspectos ganaderos y artísticos. Relanzar Fallas no era fácil porque cuando llegamos había como un desencanto o desencuentro entre feria y afición y público, luego llego la pandemia, ahora el gravísimo problema de toros… pero con trabajo creo hemos logrado poner de nuevo a Fallas como feria de máximo nivel.

¿Cuál es el objetivo de empezar a las 20 horas?

Hemos optado por el retraso de una hora con el fin de dar más opciones a ese público que vive en una ciudad de ocio, de playa, de restauración, pero también una ciudad que trabaja, gente de los pueblos que han de desplazarse… pensamos que quizá dar más tiempo para el acceso y tratar de evitar desplazamientos en las horas de más calor, puede ayudar al aficionado y al público a la hora de ir a los toros.

¿Ha sido fácil la confección de los carteles?

Se trabajaron con mucho tiempo. Como dije el año pasado, nada más terminar Fallas. Buscamos el equilibrio de toreros locales y de escuela, de figuras, combinaciones que pensamos serían las mejores tras el final de Fallas, como una continuación. Julio es verano, es calor, es una plaza con el toro de primera, tiene una dosis de aventura mayor que Fallas en el sentido de apuesta y riesgo. Fallas ha de ser querencia de los toreros por su importancia y trataremos de que Julio sea una especie de reválida de Fallas. Y las reválidas tienen algo más de dificultad, claro.

J. Roch

¿Por qué se ha quedado fuera Roca Rey?

Me gustaría hacer un matiz sobre “quedarse fuera”. Nadie se queda fuera si no desea estar dentro. Y, además, en un número de corridas caben dentro un número de toreros determinado. En el caso de Roca Rey, él apostó muy fuerte en Fallas con el deseo expreso de la empresa. Fue una apuesta porque es muy difícil llenar dos tardes y triunfar. Su respeto y compromiso por y con València es máximo, pero entiendo que esta vez su ausencia es fruto de ese doblete y de su estrategia legítima de temporada. Hay que respetar, sobre todo, las decisiones puntuales de los toreros que han demostrado el máximo compromiso, apuesta y respeto por Valencia. Como es el caso de Roca Rey.

¿Y Borja Jiménez?

Si miras los carteles, todos tienen un porqué. Un mano a mano muy justo entre Ureña y Román. Un día para que relancen sus carreras dos toreros que lo han dado todo en València, un cartel de figuras, una mixta de categoría y una novillada de apuesta y máximo interés. En el caso de Borja creo que mis decisiones tanto aquí como en Madrid, han sido casi de apuesta personal. Borja, como Adrián, tienen mucho que decir en València porque sus carreras así lo van a confirmar. Los carteles se hicieron como esa continuación de Fallas, y los dos saben que Valencia será fundamental en su futuro a corto plazo.

¿Por qué Luque no ha hecho el paseíllo en València este año?

Sinceramente, porque no habido acuerdo. Un torero de esa categoría tiene el derecho a decir cómo y cuando, mirando por su interés, al igual que la empresa ha de pensar en el conjunto, mirando el interés general. Creo que acertamos en Fallas y creemos que esta vez, en Julio y con tres corridas, estos son los toreros que tenían que estar en Julio. Y esta vez nadie podrá decir que lo veta Roca Rey… porque Roca Rey no está anunciado. Luque es un torero que es admirado por quien es, por lo que ha hecho y seguro que estará pronto en València si los intereses son comunes.

Se ha contado con Fernando Adrián por la vía de la sustitución…

No es algo ni extraño ni raro en el mundo del toreo. Y sustituye a Morante de la Puebla, que no es un cualquiera al lado de alguien con la vitola de Juan Ortega y con Ventura en su regreso a Julio. Lo censurable habría sido que no hubiéramos contado con él. Podría haber venido, con argumentos, otro u oros toreros, pero se le ofreció a él.

¿Qué os ha trasladado Morante de la Puebla?

No podemos tener más que agradecimiento a Morante de la Puebla. Cada vez que València le llama, ahí está. Este año se animó a vestirse de luces antes de lo que él deseaba y estuvo en Fallas. Se le llamo para Julio y dio la cara de nuevo. Lo que nos traslada Morante de la Puebla es que tiene respeto y cariño por València, por el toreo en general. Con tu permiso, no voy a especular sobre su vuelta, sobre su salud ni nada parecido. Le deseamos lo mejor porque lo mejor para él, es lo mejor para el toreo.

¿Cuál es el argumento del cartel del sábado 20?

No hay un argumento, hay muchos y creo que evidentes. Manzanares, Talavante y Castella son tres figuras del toreo más que contrastadas. Un día habrá otros nombres que tengan el mismo historial y presente y entonces se nos preguntará por los argumentos de su presencia. Y no es un capricho de la Feria de Julio de València y de su empresa. Todas las ferias de todas las ciudades de España, Francia y América contratan a esos toreros y supongo que con los mismos argumentos. Pudiera ser que todos y en todas partes estuviéramos equivocados al contratarlos… A mí me parece un cartel muy, muy rematado.

¿Por qué no se ha contado con alguna ganadería llamada torista?

Creemos que el metraje de esta feria admite una serie de carteles con una serie de toreros y no podíamos añadir en un contexto de búsqueda de equilibrio de festejos. En esta edición apostamos por ganaderías que, a priori, puedan ayudar al éxito de los toreros porque Julio necesita esos triunfos y tardes de buen toreo.

Dos nombres: José Tomás y Ponce

Los toros de Santi Domecq son una apuesta.

Te agradezco que lo menciones. Los toros al final embisten o no. Pero nosotros le tenemos mucha fe. Es importante buscar ganaderías cuya raza, bravura y emoción tengan nombre propio y, además, no formen parte de una especie de demagogia de la bravura. Es decir, una ganadería que sea exigente pero que tenga el fondo para ser toreada. Las empresas también han de buscar esas ganaderías para bien del toreo.

¿Se ofreció a Ponce la posibilidad de torear en la Feria de Julio?

Claro. Pero, creemos que, con buen criterio, que la fecha ideal era cuando los valencianos celebran su ideal como Comunitat Valenciana. Porque nadie ha llevado el nombre de València más lejos y más arriba que Ponce y creemos que esa era la fecha de un gran adiós.

¿Y a José Tomás?

José Tomás, a través de su apoderado, sabe que tiene las puertas abiertas de València porque, personalmente, he hablado con Salvador Boix. Ojalá un día nos de esa alegría a todos.

Suscríbete para seguir leyendo