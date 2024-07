Román regresa a València: "Estoy en el mejor año de mi vida"

Román vuelve bajo el furor del triunfo a la plaza de toros de València tras dibujar la geografía de su esfuerzo en la tarde en solitario en la Feria de Fallas. Lo hará este domingo en lo que se levanta en la programación como el plato fuerte de la Feria de Julio: toros de Santiago Domecq, una de las ganaderías en mejor momento, mano a mano con Paco Ureña, otro torero predilecto de la afición del ‘Cap i Casal’. Dos valientes cara a cara frente a los toros de la gloria, dos consentidos de València frente a la divisa laureada en la Feria de Abril de Sevilla y de la Feria de San Isidro de Las Ventas, con toros de bandera como ‘Tabarro’, el mejor toro lidiado en la Maestranza; o ‘Experto’ y ‘Tejonero’, grandes ejemplares lidiados en Madrid.

"Muy seria y cinqueña"

«Va a ser una buena tarde de toros. Lo presiento. El martes estuvimos tentando tres vacas Paco y yo en casa de Santi Domecq y los ganaderos nos trasladaron que tienen mucha fe en la corrida, que es muy seria y hay toros cinqueños», señala al otro lado del teléfono camino del Batán, la Casa de Campo de Madrid, su cuartel general en los entrenamientos diarios: «Voy a torear de salón y a tirarme al carro de matar», revela. Y así, día tras día.

¿Qué espera de la tarde? «Creo que los dos toreros vamos a tratar de dar nuestro máximo. Creo que en ningún momento vamos a soltar el pie del acelerador por nuestro tipo de concepto y porque somos dos toreros de entrega máxima cada vez que nos ponemos el traje de luces. Espero que haya emoción por el bien de la plaza de toros de València y por el bien del toreo en general», asegura.

El cartel es la reedición del mismo mano a mano en la Feria de Julio del 2018 frente a toros de Luis Algarra Polera en la que Ureña cortó tres orejas -dos al extraordinario quinto de nombre ‘Malospelos’ premiado con la vuelta al ruedo- y Román, dos. Así que todo apunta a que habrá rivalidad: «En ese tipo de tardes, siempre estás peleando con el mismo compañero y no te quieres dejar ganar la partida. Y más en València».

Román y Ureña salen por la puerta grande de València en la Feria de Julio del 2018 / Levante-EMV

Está rezumante de felicidad. No es una Feria de Julio cualquiera. Directamente, porque no se parece a las demás. Román triunfó en Fallas y fue uno de los nombres propios de San Isidro tras su tarde más categórica, de mayor redondez como matador de toros: «Estoy en el mejor año de mi vida», destaca sin apenas pensar. Lo tiene claro: «Me hace muy feliz torear en València, es mi plaza, la siento como mi casa».

Se encuentra totalmente recuperado y sin ninguna secuela de la grave cornada en la plaza de toros de Vic-Fezensac. Prueba de ello fue su tarde en los Sanfermines de Pamplona, donde paseó una oreja de un astifinísimo Cebada Gago gracias a su volapié, que fue perfecto de ejecución y efecto: «Esa corrida de San Fermín fue extremadamente dificultosa, pero esa oreja da la talla del momento en el que estoy. Yo creo que cada torero, al final, tiene su momento, ya no de madurez, sino de despegar, de mejorar. Pensaba que era el 2019, pero la cornada del toro de Baltasar Ibán en San Isidro me lo frustró», recuerda.

Los seis toros de Fallas

¿Mentalmente también estás recuperado del percance? «Sí, no me ha afectado para nada porque fue un mero accidente. Pero bueno, de las cornadas es importante recuperarse toreando, como si le ensañe al cuerpo que lo normal en esta profesión es que te coja un toro». Tanto es así que reapareció en la corrida de toros de Pamplona después de su fuerte cornada en Vic-Fezensac con el mismo vestido de aquella dura tarde, pero rehecho con los cabos en negro, ya que su vuelta prevista en la cántabra Treceño se aplazó por lluvia.

«La tarde de los seis toros de Fallas ha sido clave. Me ha enseñado el torero que soy. O que quiero llegar a ser. Creo que cuajo más toros que nunca con el capote, incluso con bastante variedad de quites, y con la muleta. Y también los mato muy bien. Los toreros requieren cierto tiempo para hacerse y ahora, cuando me veo en vídeo, creo que soy un torero definido», aclara después de cumplir los diez años de alternativa. «Me gusta ser un torero capaz, nada más. En Fallas me lo repetía mucho y fui capaz», concluye.

