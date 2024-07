Tras la bravura soberbia de 'Escondido' y Santiago Domecq: "Su indulto es el premio a un gran año"

‘Escondido’, número 24, de la ganadería de Santiago Domecq, entró ayer en el cuadro de honor de los mejores toros de la historia de la plaza de toros de València tras ser indultado por Román. Junto a él, están ‘Gitanillo’ de Torrestrella (1993) -también indultado en la Feria de Julio por Dámaso González-, ‘Harinero’ de Fuente Ymbro (2006), ‘Pasmoso’ de Garcigrande-Domingo Hernández (2017). Por lo tanto, ‘Escondido’ es el cuarto toro indultado en València, el segundo en la Feria de Julio.

Tal y como adelantó Levante-EMV la noche del indulto, ‘Escondido’ es hijo de un semental que murió joven, de nombre ‘Provocador’, número 34; y de ‘Escondida’, número 485; también estuvo de sobrero en la histórica corrida de la Feria de Abril de Sevilla de este año, era hermano del toro al que cortó las dos orejas Fernando Adrián en la localidad francesa de Saint-Sever y del primero de la corrida de la Feria de Julio.

Santiago Domecq padre e hijo en los corrales de la plaza de toros de València junto a 'Escondido' / LEVANTE-EMV

Hora y media de curas

Santi Domecq Martel, ganadero y uno de los cuatro hijos del propietario de la vacada, asegura a este periódico que el toro indultado ya se encuentra en los corrales de la finca ‘Garcisobaco’ de Jerez de la Frontera, situada en el Parque Natural de los Alcornocales, acompañado de bueyes y después de que el veterinario Julio Fernández estuviera casi hora y media curándolo en las instalaciones del coso de la calle Xàtiva: «Tenía cinco trayectorias de los dos puyazos recibidos y el cartílago de la paletilla, roto. Desde ayer por la mañana se encuentra en casa y está con tratamiento y antibióticos para que no le suba la fiebre», declara sobre su salud más reciente y también adelanta que no tienen prisa para que padree como nuevo semental del hierro jerezano.

«De hechuras es un auténtico sueño», asegura el ganadero sobre el ejemplar al que Román le perdonó la vida, un animal fino de hechuras y con buena expresión que no podía fallar: «Sinceramente, no esperaba que sacara ese fondo de bravo, me desconcertaba su comportamiento en los corrales y, además, habíamos visto muy pocos productos de esta reata», explica Santi Domecq.

A los dos cites del picador Ángel Rivas entró con alegría en su galope y descolgando el hocico bajo el peto. En banderillas apretó con potencia y en la lidia de Gómez Escorial ya mostró su condición de encastado: «Salió con transmisión, con eso que se llama disparo. Siempre humillaba en los capotes y embestía por fuera», aclara.

Y Román plantó su muleta enfrente de sus incansables, largas y entregadas embestidas de ‘Escondido’, que repitió sin descanso como un auténtico torrente de bravura: «Es el tipo de toro que buscamos. Esa transmisión, esa exigencia, pero con clase también», detalla. «Este tipo de toros, como el ‘Experto’ que toreó Borja Jiménez en Madrid, son necesarios y ayudan a los toreros jóvenes».

La gran embestida de 'Escondido' en la muleta de Román / Eduardo Ripoll

El honor de Santiago Domecq

Es la divisa laureada en la Feria de Abril de Sevilla y de la Feria de San Isidro de Las Ventas, con toros de bandera como ‘Tabarro’, el mejor toro lidiado en la Maestranza; o ‘Experto’ y ‘Tejonero’, grandes ejemplares lidiados en Madrid. Y ahora de la Feria de Julio gracias a ‘Escondido’, un toro que fue, en definitiva, la emoción de la bravura, la repetición encendida del toro, el calambre de su exigencia casi huracanada, que lo pedía por todo abajo y parecía inagotable en su repetición, que entró en la tarde como un vértigo -y en una Feria de Julio ya desprevenida que se rasgaba sus vestiduras más tristes- para elevar el honor de Santiago Domecq al Olimpo de la temporada y enmarcar para siempre el ciclo.

Latía en lo hondo de ‘Escondido’ la bravura suprema, los sueños arrancados del retal de un hierro que regresaba a València 18 años después con el oxígeno renovado, de notable evolución genética y morfológica, y bajo los designios de Santi Domecq Martel. Su embestida se convirtió a las 21.45 horas en una demoledora constatación de que la emoción del toreo y la soberbia bravura ponen a todo el mundo de acuerdo, registrando casi a ciegas esa tarde del 21 de julio del 2024 en la memoria de todos los aficionados que la vivieron.

«Román hizo un esfuerzo titánico y el toro se mostró agradecido con él. Fue a más en todo momento y en la muleta mejoró todavía más porque se arrancaba con todo y emocionaba con su acometividad. Eso sí, había que poderle en todo momento», concluye Santi Domecq, propietario de los toros de la gloria que han firmado una Feria de Julio en la plaza de toros de València para el recuerdo.

