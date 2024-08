Miguelito, entre la fe y la dureza: "En el toreo, hay que apostarlo todo"

A Miguelito, el "ito" ya se le queda corto. Miguel Senent, Miguelito en los carteleres, encara una semana clave tras recuperar la ilusión por torear gracias al aficionado valenciano Manuel Quijano, quien también le ayuda en las labores de apoderado. Golpeado por la pandemia y por la vida tras el repentino fallecimiento de su padre, el novillero del barrio de Campanar torea esta tarde en El Herrumblar (Cuenca) y el próximo fin de semana en Utiel, dentro del primer Circuito Valenciano de Novilladas, y en Blanca (Murcia). Habla con decisión y seguridad, convencido de que la vida es pura apuesta, y con un sueño: tomar la alternativa en la plaza de toros de València.

¿En qué momento se encuentra?

De madurez. He pasado por el peor momento personal de mi vida con la muerte de mi padre y también he comprobado cómo me ha dado la espalda gente del mundo del toro con la que yo siempre confiaba.

¿Y qué ha aprendido?

Que esa dureza ha dado paso al hombre, que ha entendido que esto no es una broma y que la vida tiene una dureza que ha de encararse con la misma moneda.

¿Hacia dónde ha evolucionado como torero?

He entendido que en el toreo, hay que apostarlo todo. Mi concepto ha sido siempre poderoso y técnico. Pienso que el toreo es una prolongación del estado de ánimo de cada uno y de la forma de ser de cada uno, que no se entrena; se tiene o no se tiene. Y creo que lo tengo, aunque eso lo valorará el público.

¿Qué matices nuevos se van a apreciar en su concepto?

La naturalidad y la capacidad de dar ese paso adelante. Quiero proyectar un concepto de lidia global.

¿En qué sentido?

Lo primero es examinar al toro y ver cuál es su lidia, y en su virtud, desarrollar la faena. Si hay algo que mi concepto ha entendido es que no hay faena preconcebida.

Hablemos de su personalidad.

Va unida a la persona, así que aquel niño al que todos le daban la palmadita en la espalda para luego ningunearlo ha desaparecido.

Miguelito en un natural en la plaza de toros de València / Levante-EMV

Fue uno de los toreros perjudicados por la pandemia…

A dos días de debutar en València, llegó la covid y por dos años, que hace que ahora mismo parezca que llevo mucho tiempo de novillero. En este tiempo, estoy muy agradecido a David Santos, a mi amigo Álex y a Germán Vidal, donde recuperé la ilusión por torear.

¿Cómo pasó ese tiempo?

En constante aprendizaje. Fui triunfador en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), les doné 600 euros en plena pandemia y ahora no me atienden para estar en su feria…

Vive por y para el toro, ¿vale la pena tanto sacrifico?

Vivir para el toro no es ningún sacrificio; el sacrificio es estar fuera del toro o vivir para el ‘taurineo’; que es distinto. He llegado a pensar que no valía, que era yo el que no estaba tocado por la varita, pero gracias a una persona he logrado reconducir la situación.

¿De quién se trata?

De Manolo, un amigo que me ayuda ahora mismo. Gracias a él he vuelto a la senda del toro sin pedirme nada a cambio. Él me ha hecho ver que la constancia es la virtud, y el no dejarme ganar la pelea por nadie, el motor de todo. Cuando ves una afición como la suya y te habla de la vida, de los sueños, de las traiciones, de las luchas y de los triunfos, al final, sí o sí, el toreo te vuelve a enganchar.

¿Cuál es el objetivo de 2024?

Directamente, hacer las novilladas necesarias para convertirme en matador de toros. A nivel interior, quiero expresar mi toreo, crecer y generar ilusión a la afición.

Ser matador de toros…

Es mi obsesión, mi fin, mi meta… No está al alcance de cualquiera, pero mi deseo es tomarla en la plaza de toros de València, en mi plaza, y con las figuras. Mi sueño es convertirme en el torero que València está esperando.

Ahora, por delante tres fechas: El Herrumblar, Utiel y Blanca.

En una semana voy a torear más que el año pasado. Son tres exámenes que debo pasar con nota.

¿Qué espera del Certamen de Novilladas?

Es el salvavidas al que acogerse en una época en donde es casi imposible torear si no tienes dinero. Es la gran oportunidad que debo de aprovechar y agradezco al maestro Vicente Barrera y a la Fundación del Toro de Lidia la realización de este certamen.