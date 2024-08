Jesús Duque, ante su confirmación en Las Ventas: "Será un antes y un después en mi vida"

Jesús Duque, apodo adquirido por una aldea de 160 habitantes llamada Los Duques, confirmará su alternativa el próximo jueves 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma. Una fecha "muy torera", tal y como reconoce él mismo, mientras termina de entrenar con su banderillero Roberto Blanco, con quien vive en Salamanca y aguarda un día que se levanta en el calendario como una bombona de oxígeno para su trayectoria: "Estoy muy contento, plenamente feliz. Lo que realmente quiero es que llegue el día". Cumplido ya su décimo aniversario de alternativa, conserva en su palmarés tres puertas grandes de València: "Mi madre me dijo que no hacía falta que estuviera en el toreo para ser uno más".

¿Es la tarde de su vida?

Ahora mismo, sí. No ha sido fácil entrar, pero empezaba todas las temporadas con la ilusión de confirmar mi alternativa en la plaza de toros de Las Ventas. Después de una década como matador de toros y tres puertas grandes en València, creo que me lo merecía.

¿Cómo surgió?

Gracias al que fuera mi banderillero Raúl Blázquez, que ahora se ha retirado tras la grave cogida que tuvo en la Feria de Fallas. Él fue el que habló por mí para que me pusieran en Las Ventas. No es mi apoderado, solamente lo hizo por nuestra amistad.

¿Y qué espera de ese día?

Lo que sí sé es que mi confirmación va a suponer un antes y un después en mi vida, tanto como torero como persona. Estoy muy contento, plenamente feliz. Lo que realmente quiero es que llegue el día y que se vea, sobre todo, a un torero entregado al toreo.

¿Con qué sueña?

Con disfrutar… no me obsesiona un triunfo, una puerta grande… Lo que quiero es entregarme de verdad. En otras palabras, abrirme el pecho delante del toro y que brote de mí lo que tenga que brotar.

Tiene una foto de perfil de WhatsApp con su madre en la puerta grande de Las Ventas...

Ella siempre me echa una mano desde el cielo. Todo lo que me pasa en la vida, me lo manda ella y se lo agradezco. Tengo claro que el día 15 se sentirá orgullosa de mí.

¿Qué le dijo ella?

Que no hacía falta que estuviera en el toreo para ser uno más o para estar pegando cabezazos de un lado y para otro. Tenía toda la razón.

¿Cómo ha sido la preparación?

Sin mucha novedad porque nunca he dejado de entrenar. Soy un enamorado de mi profesión y me gusta mucho entrenar, estar muy preparado, torear mucho de salón, hacer mucho ejercicio físico, y trabajar mucho la mente.

Jesús Duque dibuja un gran natural durante su preparación en el campo / JP Cano

¿Ha cambiado algo?

He venido a vivir a Salamanca a casa mi banderillero Roberto Blanco. Durante la temporada, siempre voy y vengo, pero ahora hace dos meses que estoy aquí.

¿Cómo vive los entrenamientos?

Entrenamos en el río junto a Borja Jiménez y Julián Guerra y otros días vamos al polideportivo en Villares, donde entrenan los demás toreros en Salamanca como Antonio Grande, Alejandro Marcos, Fabio o Valentín Hoyos.

¿Qué ha aprendido de Julián Guerra?

Mucho, es una enciclopedia del toreo. Es la persona que más sabe de toros que conozco, que más tiene el toreo metido en su cabeza.

¿Y qué le ha aportado?

Julián me ha hecho llegar a niveles que ni yo mismo sabía que podía llegar. Tanto en el sentido artístico como a niveles personales.

Tiene un toreo muy clásico metido en la cabeza...

Sí, convivió mucho con Manzanares padre... y ahí están los resultados: cada vez que coge a un torero lo hace funcionar.

¿Hacia dónde ha evolucionado su concepto?

Creo que ahora tengo un concepto del toreo muy definido en la línea clásica, de corte espigado, vertical... No sabría explicártelo con palabras, pero sí tengo muy claro cómo me gusta torear, cómo creo que emociono al público y cómo lo tengo que hacer

¿Cuál fue la última vez que se visitó de luces?

Fue en México, hace más de un año, en la Monumental de Morelia. En España, fue en la Feria de Julio del 2022, donde corté una oreja.

¿Pensó en abandonar la profesión?

Sí, hay momentos amargos en los que se piensa, pero verte anunciado en Madrid el día 15 no tiene precio. Ahora bien, sí que he tenido que crear mi empresa y ponerme a trabajar.

¿De qué trabaja?

Coordino una empresa de ferralla y me ajusto el horario para entrenar todos los días. La mayoría de veces ni como y es ahí el momento para torear de salón.

Qué difícil, ¿no?

Mi ilusión por el toreo lo puede todo.

