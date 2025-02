El espíritu solidario del Soro: "El mundo del toro es muy generoso"

El maestro Vicente Ruiz, ‘El Soro’, vive con la ilusión ahora de sacarse la carrera de abogado, aprender inglés para comunicarse con su amigo Sylvester Stallone y que se llenen algunas de las plazas de toros valencianas que albergarán hasta media docena de festivales taurinos a beneficio de la fatídica dana: Requena, Vall d’Alba, Utiel, Vinaròs, Villena y la murciana Yecla: "Al día siguiente de la tragedia, ya estaba hablando con el presidente de la Fundación del Toro, Victorino Martín, para organizarlos… Estoy eternamente agradecido al mundo del toreo, que es muy generoso. Toreros, ganaderos, médicos, transportistas y tanta gente que ha trabajado como los empresarios Raúl Adrada e Ismael López de Torofusión y los alcaldes y alcaldesas de las localidades por tantísima facilidad”. “Yo no gano ni un duro, solamente queremos ayudar a mis paisanos. Que esto quede claro ante todo”, asegura.

El espíritu solidario de Vicente Ruiz, 'El Soro' siempre está ahí…

No sé ser de otra forma. Es una necesidad moral, ética, personal, es una necesidad tan humana y tan de cualquier persona que haya vivido la tragedia de la dana… València se ha hundido con ese tsunami de agua dulce y se han perdido negocios, casas y lo más lamentable de todo, las familias que se han roto, la gente que ha fallecido…

Y el toreo se ha movilizado…

Sí, el toreo se ha movilizado rápidamente en todas las épocas ya sea para el cáncer, para construir hospitales, para terremotos y ahora para la dana. El mundo del toro es un ejemplo, además de militante y activo, solidario, generoso, humilde y lleno de buena gente.

Requena, Vall d'Alba y Utiel son los primeros.

Sí, en Requena será el próximo 8 de febrero a las doce de la mañana; en la Vall d’Alba será el 15 de febrero a la misma hora y el 23 de febrero será en Utiel. Estoy también cerca de cerrar los carteles de Vinaròs, Villena y la murciana Yecla y también me gustaría hacer alguno en Villarrobledo o Socuéllamos.

¿Dónde irán destinados los beneficios?

En los festivales de los pueblos afectados por la dana como Requena y Utiel, se los entregaremos a los ayuntamientos. En las demás plazas, el dinero irá directamente mediante un notario a una cuenta de la Generalitat para los demás municipios afectados con la sinceridad que me caracteriza toda mi vida porque vengo a servir, no a que me sirvan y a ayudar al prójimo.

¿Echa de menos el festival en la plaza de toros de València?

Sí, lo echamos de menos todos y creo que todavía no hay fecha. Yo tenía un cartel confeccionado con la presencia de Andrés Roca Rey y se lo presenté a la empresa de plaza de toros de València, Nautalia, pero me dijeron que lo iban a organizar ellos junto a José María Manzanares. Espero que se haga pronto.

Imagen del cartel confeccionado en la plaza de toros de Utiel / Levante-EMV

¿Ha sido fácil hacer sus carteles?

Sí, todos se han volcado. Creo que tienen un equilibrio, con figuras, toreros antiguos que reaparecen, matadores de la tierra, jóvenes emergentes y novilleros que ilusionan. Todos los carteles tienen motivos para llenar las plazas.

Qué importante es contar con jóvenes toreros y novilleros…

El relevo es importante. Se cometen muchas injusticias cuando toreros como Samuel Navalón, Nek Romero y Jordi Pérez, ‘El Niño de las Monjas’, no están en la Feria de Fallas. En los demás festivales hay jóvenes toreros como Juan Alberto Torrijos, de Algemesí; o Simón Andreu, de Chiva; Jorge Escamilla, de Utiel; o Bruno Gimeno, de Meliana. Sin olvidar a Mario Vilau y a Fco. Javier Aparicio.

¿Y después?

Quiero ser gestor de la plaza de toros de València en los próximos años con una empresa valenciana con la que luchar por el futuro del toreo de mi tierra con fundamento y trabajo.

En Requena reaparece el maestro José Ortega Cano.

Sí, se lo pedí y rápidamente accedió. Igual que a Vicente Barrera, quien reaparece después de dejar la política. Ellos fueron a los primeros que llamé junto a Enrique Ponce.

Los pintores también se han volcado en las ilustraciones de los carteles.

Sí, en Requena el cartel ha sido pintado por el torero y artista Guillermo Císcar Chavalo. En Utiel, por parte del maestro Luis Francisco Esplá y en la Vall d’Alba, por el artista castellonense Juan García Ripollés. Desde aquí también les doy las gracias a todos ellos.

¿También quiere hacer partidos benéficos?

Quiero hacer un partido de fútbol a beneficio de la dana también en el campo del Levante UD o Mestalla con Los Morancos, Santiago Segura, José Mota, José Mercé, Carlos Latre, Omar Montes, Juan y Medio, Pitingo, Luis Milla, Manu Tenorio, David Bustamante, David Bisbal, Juan Magán, Paula Echevarria, Miguel Ángel Silvestre, Camela, Vicente Amigo, Ana Obregon o Chenoa…

¿Ha pedido las instalaciones?

Sí, está todo en marcha junto al relaciones públicas Richy Castellanos. Estoy seguro de que llenaremos el campo. El objetivo es solamente ayudar a los pueblos afectados por la dana.

Suerte, maestro.

Gracias. También quiero recordar que las entradas se pueden comprar en la web www.torofusion.com.

Festival de Requena La cita será el próximo día 8 de febrero a las 12:00h. de la mañana. Los matadores de toros Ortega Cano, Manolo Carrión, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Nek Romero harán el paseíllo junto con el rejoneador Roberto Armendáriz y los novilleros Juan Alberto Torrijos y Bruno Gimeno. Se lidiarán novillos de 'El Añadio', Manuel Blázquez, Cebada Gago, El Álamo, Jaralta, Santiago Domecq y Luis Algarra.

Festival de la Vall d'Alba El festejo será el próximo día 15 de febrero a las 12:00h. de la mañana. El cartel lo integran el rejoneador Ferrer Martín, junto los matadores de toros Javier Conde, Canales Rivera, Paco Ramos, Serafín Marín, Diego García y los novilleros Mario Vilau y Francisco Javier Aparicio. Las reses a lidiar corresponden a los hierros de Jódar y Ruchena, Fermín Bohórquez, Victorino Martín, Casa de los Toreros, Fuente Espino y Prieto de la Cal.