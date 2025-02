Donaire vuelve a torear: "Agradeceré tanto cariño con mi capote y muleta"

Hay situaciones que emocionan. Una de ellas es ver a un muchacho tan joven -apenas tiene 20 años recién cumplidos- que tras estar sumido en el lecho del dolor, con 23 días de ingreso en el Hospital Clínico de València después de su gravísima cornada en el esfínter sufrida en la plaza de toros de València, ya ha vuelto a torear. Esa era su máxima ilusión en estos tiempos tan difíciles para él.

Y verle lleno de entereza después de apreciar que estaba muy dolorido, físicamente disminuido meses atrás, pero sereno y muy cabal, sin mostrar un ápice de acritud, agradeciendo siempre a la vida y al mundo del toro, lleno de sensibilidad y bonhomía y también gracias al cariño que palpa a su alrededor, con la entrega infinita de sus padres, especialmente de su padre José Donaire, quien le sigue y acompaña en todos los momentos de este difícil camino del toro.

Así que el novillero riojano criado en la Escuela Taurina de València desde los 12 años volvió a enfundarse una calzona hace una semana para torear unas eralas fuertes, serias y hondas -casi ya utreras- en su primer tentadero en la ganadería 'El Valle Blanco', situada en la localidad zamorana de Villalpando. Un tentadero de los que sirven de verdad por su exigencia y presencia. Una buena prueba, en definitiva: "Disfruté mucho con los animales y también me sirvió mucho porque era importante para mí verme otra vez ahí delante. La preparación para un torero es fundamental para los compromisos que vienen por delante, así que volver a torear me motiva mucho y es un paso importante de cara a mi reaparición en la plaza de toros de València el próximo 10 de mayo", explica a Levante-EMV el propio torero.

Donaire en un buen derechazo en el tentadero en la ganadería Valle Blanco (Villalpando). / Carmen Toro

La última operación

Tras un duro camino de recuperación en el que tenía que acudir diariamente al centro de salud de Alboraia -localidad en la que vive-, el joven nacido en Calahorra (La Rioja) pasará pruebas médicas la semana que viene y, tras una ecografía, los médicos le pondrán fecha para realizar la última intervención en la que le retirarán la colostomía preventiva: "Evidentemente, todavía no estoy al cien por cien porque no puedo hacer la preparación como a mí me gustaría y siento algunas molestias en el toreo de salón y delante de la cara de las becerras, pero los médicos me dicen que vamos por buen camino", detalla Donaire.

Durante este tiempo, el novillero también ha llegado a un acuerdo con Santiago Garay para la relación de apoderamiento: "Creo que mi unión con Santiago Garay va a ser muy bonita y estamos muy ilusionados. Creemos que me ve a aportar mucho porque sabe hacer las cosas serias y bien. Hay un cariño mutuo y una confianza", responde.

Donaire en un gran pase de pecho en el tentadero en la ganadería Valle Blanco (Villalpando) / Carmen Toro

La reaparición: 10 de mayo

En su horizonte tiene fijada la fecha de su reaparición: el sábado 10 de mayo en una novillada picada de Casa de los Toreros en la plaza de toros de València junto a Borja Escudero, triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas, y Nacho Torrejón: "Ahora me toca hablar en la plaza, así que agradeceré tantísimas muestras de cariño de la afición que se volcó conmigo cuando tuve este percance con mi muleta y mi capote delante de los novillos".

Si esos que quieren desterrar la fiesta de los toros -que es parte sustancial de nuestra tierra- tuvieran la oportunidad de vislumbrar la grandeza de un joven que quiere ser figura del toreo como Alberto Donaire, y el sacrificio y la dureza que la acompañan cada día tras su gravísimo percance, tal vez tomarían conciencia de su incomprensión: "Seguimos luchando", concluye. Aquí hay torero.