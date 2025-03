Navalón, la gran ausencia de la Feria de Fallas: "Soñaba con presentarme en València"

Samuel Navalón vive como un caballero renacentista en su refugio hortelano de Sancti-Spíritus (Salamanca), junto a su banderillo Manuel Larios, joven subalterno con fondo de torero de los antes. Está flaco, como si hubiera dado un nuevo estirón en su juventud de 20 años. Se está preparando a fondo en el campo charro pese a ser la gran ausencia de la Feria de Fallas y, cuando tiene un rato libre, se dedica a leer sobre el mundo taurino, especialmente de la época de Belmonte y Gallito.

Él es una de las jóvenes promesas de València con mayor capacidad para afrontar el salto a la primera fila del toreo. Lo demostró en su triunfal alternativa en Albacete y, a los pocos días, en su confirmación en Las Ventas de Madrid, donde también cortó una oreja de peso. El joven torero de Ayora sabe que no es un camino fácil el que ha emprendido, pero por lo mucho y bueno que ha demostrado a lo largo del pasado año, esta temporada se intuía en una gran posición en la rampa de salida... Pero, de momento, se ha quedado fuera de la feria de su tierra pese a que su capote, su muleta y su espada tienen mucho que aportar a la fiesta taurina. La Feria de Abril de Sevilla y San Isidro le esperan.

Se ha quedado fuera de Feria de Fallas…

Sí, pero creo que he sido capaz de sacar el lado bueno dentro de ser una noticia negativa para mí.

¿Cómo lo ha digerido?

Como un aprendizaje más en el toreo... Me ha hecho ver que tengo más afición de la que pensaba y me ha hecho entregarme más a esta profesión tan maravillosa para estar más preparado que nunca para cuando lleguen las oportunidades.

Pero ha sido duro.

Sí, lógicamente uno se disgusta porque soñaba con torear en la Feria de Fallas, en presentarme en la plaza de toros de Valencia como matador… además, el año pasado pude torear dos tardes muy bonitas como novillero, especialmente en la Feria de Julio, donde me mostré a mí mismo la entrega que tengo con esta plaza de toros y con su afición.

Y quedó triunfador de los novilleros.

Sí… pero la plaza de toros está ahí, no se mueve, y, si Dios quiere, espero torear muchas temporadas a lo largo de mi vida en la plaza de toros de Valencia. Estoy seguro que lo haré.

¿Esa ausencia le añade presión?

¿Y no tienen presión las figuras del toreo que están anunciadas en la Feria de Fallas? Estoy responsabilizado y soy consciente de que de mí depende colocarme donde quiero, que es seguir toreando y llegar a lo más alto.

Samuel Navalón posa para la entrevista hace unas semanas. / R. Peris

¿Cómo es esa responsabilidad?

La ilusión está por encima de todo, a pesar de los momentos de dudas, de incertidumbres, que es donde se pasa verdaderamente mal.

Defíname esa ilusión.

En mi caso, es una vocación por el toreo. Una forma de vida porque le da sentido a mi día a día. Me ilusiona el hecho de poder sentirme torero, llegar a una plaza de toros y sentirme pleno, viendo a la gente que también disfruta viéndome torear.

Sí que ha entrado en la Feria de Abril de Sevilla.

Verme anunciado en Sevilla y presentarme como torero en esa plaza me ilusiona enormemente. La ganadería de Fuente Ymbro creo que me va a permitir expresarme como torero y demostrar lo que llevo dentro.

Y en el horizonte, también San Isidro.

Ahora mismo, es la tarde más importante de mi carrera y es un auténtico sueño volver a Las Ventas de Madrid tras mi triunfo de la Feria de Otoño. Con los toros de Conde de Mayalde sé que ha habido grandes triunfos y espero repetirlo.

Tomó la alternativa y la confirmó a los días…

Es el mayor reto que he tenido que afrontar hasta ahora en mi corta carrera como matador de toros y, a pesar de que en ese momento parecía que me precipitaba un poco, estoy contento. Estoy orgulloso de haber dado ese paso, que no fue para nada fácil.

¿Mereció la pena?

Sí, aunque en los momentos previos nunca lo había pasado tan mal. Me refugié aquí, en Salamanca, y empecé a descubrir lo que era esa sensación de la que hablábamos, de la presión que me genera la responsabilidad. Y la moneda salió cara.

¿Y el miedo?

Es muy difícil definirlo, pero diría que es esa soledad en el centro del ruedo esperando al toro. Pero cuando estoy en la plaza de toros vestido de torero me vengo arriba y lo supero.