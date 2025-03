Román estrena el Círculo Taurino Granero: "Me duele que se politicen los toros"

Román pisó Valencia ayer a las 18.30 horas: "Lo necesitaba", dijo nada más salir de la estación del AVE Joaquín Sorolla. "Qué día más bueno que hace, tan fallero con el sol... En Madrid no para de llover". Cojea ostensiblemente, pero camina con ligereza para inaugurar el Círculo Taurino Manuel Granero que han impulsado un grupo de jóvenes valencianos. Todavía se está recuperando de la cornada interna de doce centímetros en la pierna derecha que sufrió hace unos días en Carnaval Taurino de América de Mérida (Venezuela): "Ya he vuelto a entrenar con el preparador físico y mañana (por ayer) ya me quitan los puntos", asegura.

El torero de Benimaclet desgranó en un céntrico local de Valencia su amplia trayectoria antes de su regreso a la plaza de toros de València el próximo 19 de marzo mano a mano con Borja Jiménez frente a toros de La Quinta, una fecha en la que Espacios Nautalia 360 realizará una donación de 3.500 entradas a la Diputación de Valencia para su distribución a las localidades afectadas por la trágica dana.

"El toreo es muy drástico"

Ese día, será su vuelta después de las proezas del año pasado en la tarde de su vida con seis toros en solitario para celebrar su décimo aniversario de alternativa y tocar la gloria en la Feria de Julio con el indulto de 'Escondido' de Santiago Domecq.

Así que Román repasó desde sus tiempos en la Escuela Taurina de Valencia, donde no se consideraba un alumno aventajado; su irrupción como novillero con picadores la Feria de Fallas de 2012 o el tiempo que dedicó al kitesurf tras tomar la alternativa de manos de Julián López 'El Juli': "De niño no quería ser torero, quería ser El Juli", recordó.

También hizo hincapié en la dificultad de abrirse paso en el mundo taurino: "Un día estás arriba y el otro estás abajo. El toreo es muy drástico, como todo en la vida". O sobre su concepto y sus referentes: "No me considero un torero valiente porque hay tardes que puedo ser el torero más valiente del mundo y otras el menos valiente también, pero trato de ser yo mismo por eso sí que me considero un torero muy transparente. César Rincon es un torero en el que me fijo mucho, por eso me gusta darle distancia a los toros".

Los toros y la política

Los jóvenes recordaron los brindis de Román al entonces ministro José Luis Ábalos tanto en Las Ventas de Madrid como en la plaza de toros de València: "Le dije que la tauromaquia había que defenderlos más allá de la plaza porque me duele mucho que se politicen los toros". También recordó cuando invitó al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, a los toros cuando coincidieron en el concierto de Joaquín Sabina: "Me dijo que le escribiera por redes sociales y salí del concierto convencido de que iba a venir a verme". Incluso tuvieron varias sorpresas con el torero valenciano, entre ellas un vídeo de Borja Jiménez con el que se verá las caras en el patio de caballos del coso de la calle Xàtiva. Ya no queda nada.