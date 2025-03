Suspenden la primera corrida de la Feria de Fallas

Era previsible, la verdad. Sobre todo, por las previsiones de lluvia durante todo el día del viernes. La llegada de una nueva borrasca a la Península Ibérica dejó agua y tormentas la mayor parte de las horas en Valènciay obligó a suspender la primera corrida de toros de la Feria de Fallas, en la que actuaban Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián, que iban a estoquear un encierro de la divisa de El Parralejo, una ganadería que debutaba en el ciclo josefino con el gran ambiente de su buen momento.

Las preguntas de los aficionados

Pese a las constantes precipitaciones, había sido sorteado el encierro de la familia sevillana a las doce de la mañana en los corrales del coso valenciano. Ahora bien, ¿la suspensión se podía haber evitado? ¿Se debía de haber suspendido antes de que llegaran los toreros y el público a la plaza? Esa es las preguntas que se hacían tantísimos aficionados al salir de la plaza de toros Valencia pasadas las 18.30 horas, cuando se retrasó el inicio del festejo más de una hora para paliar con sacos de arena el mal estado del ruedo. Un auténtico barrizal.

Así que los tres diestros -que arrancaban su temporada en la Feria de Fallas- salieron a inspeccionar el ruedo junto a sus cuadrillas y el equipo gubernativo del festejo. La plaza presentaba gran cantidad de charcos y muchas zonas dominadas por el lodazal, pese a lo que se decidió esperar a tomar la decisión definitiva una vez que, a base de capazos de arena y un tractor que aplanara la arena, los operarios intentaron mejorar el estado de la arena con, al parecer, poca intención para reparar la situación porque contra más arena se tirara, más fango se creaba sobre el ruedo de la calle Xàtiva.

Una hora después, sin que esos trabajos lograran su objetivo, se anunciaba por megafonía la suspensión definitiva del festejo, entre las protestas de un público paciente que cubría algo más de un tercio del aforo del coso de Monleón.

Los operarios intentan solucionar el estado del ruedo de la calle Xàtiva / Germán Caballero

La decisión se fraguó en el patio de cuadrillas, cuando a una hora del inicio de la primera corrida de toros del serial, el ruedo parecía una auténtica piscina con charcos por doquier sin apenas llovizna sobre el cielo. Así que sin lona no hubo toros porque estaba impracticable para torear.

La dicisión final

El primero que puso orden en la decisión fue Miguel Ángel Perera, con más de veinte años de alternativa a sus espaldas: «No he estado todo el invierno para lidiar una corrida con estas condiciones», manifestaba a sus compañeros de cartel a la hora de la decisión. Paco Ureña, que el año pasado dejó los naturales de su vida a un toro de Montalvo en la plaza de Valencia y que también venía de una fuerte preparación en tierras cacereñas, apoyaba la decisión y Fernando Adrián, que debutaba en la feria, parecía no estar del todo de acuerdo en la decisión porque «él quiere torear», decía su apoderado, Maximino Pérez. Los demás intengrantes de la terna respetaban la voluntad del torero madrileño pero no era conveniente jugarse la vida en estas condiciones. El primer criterio para suspender fue el riesgo de la integridad de los participantes, según Luis Maicas, presidente del festejo.

Así que la autoridad del festejo preguntó por la decisión final y los tres manifestaron finalmente que «por unanimidad» se suspendió el festejo. El ruedo estaba imposible.

Desde primera hora de la mañana había llovido debido a una masa de aire polar que había provocado una pronunciada bajada de temperaturas y una gran humedad, por lo que el panorama no sólo era desalentador por la lluvia en la plaza de toros Valencia porque la arena estaba mojada, totalmente húmeda. Así que no se podía poner una lona sobre la tierra mojada porque no se hubiera secado. Se debería de haber puesto antes de que lloviera.

Así que para hoy -como consuelo de aficioandos- se anuncia una de las corridas estrella del abono con Roca Rey, que actuará con Alejandro Talavante y el madrileño Alejandro Chicharro, quien toma la alternativa.