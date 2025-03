Ureña, la arquitectura del drama

Lo que diferencia a los toreros, más que su estilo o su impronta personal, es la mayor o menor capacidad de acoplar las diferentes embestidas del toro a la ejecución de las suertes. Conseguir, en consecuencia, similares resultados de diferentes comportamientos de bravura. En definitiva, plantear el toreo en la geometría exacta impuesta por la distinta conducta de cada toro. Saber cuándo la distancia del cite puede provocar un viaje más largo, o cómo la altura del engaño, ajustada a la altura de la cara del toro, puede, poco a poco, ir provocando su desengaño hasta que humille sin darse cuenta, o cómo el cite cruzado y el toque fuerte evitan la tendencia a apretar del pitón por el cual se torea, o cómo el cite al hilo terminan por desengañar a un noble boyantón, o cómo al reservón y con algo de genio se le convence atacándole, ganándole siempre un paso… Un compendio de tauromaquia.

Torear como se sueña

Así que gracias a ese planteamiento, Paco Ureña provocó en la Feria de Fallas del año pasado la más honda emoción que puso un nudo en la gargantay erizó los vellos de la nuca en un escalofrió a través de sus naturales a un toro de Montalvo el día 19 de marzo: «Sin duda, ha sido la faena más importante que he hecho hasta ahora… Toreé como lo siento y como lo sueño», afirma el propio torero de Lorca al otro lado del teléfono tras una mañana de toreo de salón: «Me puedo tirar horas con la muleta en la mano para perfeccionar los matices, para mejorarlos». Por eso, en 2024, especialmente para el recuerdo quedaron sus naturales hondísimos: «No sabría definirlos, fueron espiritualmente efímeros por la sensación de abandono que sentí cuando la embestida me pasaba cerca… Me elevé al cielo cuando me reunía con el toro».

Ahora se encuentra entre Trujillo y Monroy, provincia de Cáceres, desde que aterrizó de México la semana pasada. Allí se refugia junto a su banderillero de confianza Agustín de Espartinas en la ganadería El Cubo, a la que define «una familia maravillosa» y donde todos los días torea animales entre vacas viejas y toros a puerta cerrada hasta que viajó anoche directamente a València, cuando se enfrentará a una corrida de El Parralejo junto a Miguel Ángel Perera y Fernando Adrián: «No fue fácil entrar», recuerda sobre su inclusión in extremis en el ciclo josefino: «València la considero mi casa y esta ganadería está en muy buen momento, es brava y encastada. Mi único objetivo es crear y expresar algo mágico con mi tauromaquia».

Un extraordinario natural de Paco Ureña en València / LITUGO / NAUTALIA

Jugarse la vida

Estos días previos no son fáciles porque trata de buscar la «comodidad» para jugarse la vida. ¿Comodidad para jugarse la vida? «Es difícil encontrarla, pero influye mucho la ilusión y la pasión por el toreo y ahora estoy más ilusionado que nunca con mi profesión».

Pongámoslo de esta manera: el toreo de Ureña es el más emotivo y dramático de cuantos hay en la actualidad. ¿Dramático? «Sí, claro, soy capaz de todo. Dramático, torero de éxtasis, de descontrol… apasionado en definitiva. Soy torero porque me gusta contar mi vida a través de mi tauromaquia. Así soy yo y así es mi filosofía de verdad y de lealtad al toro y al toreo».

Así que el toreo de Ureña impone al espectador una concentración absoluta, justificada por el peligro del toreo y compensada estéticamente por el placer que provoca paladear una muleta tan larga, tan mandona, tan espiritual… tan intensa en definitiva. Una forma de torear superior, compleja, que concilia la difícil unión de la razón y pasión, que hace más emotiva la percepción de lo perfecto. Porque Ureña nos hace comprobar que cuanto más clásico es el toreo, más romántica y desbordada es la impresión que suscita.

