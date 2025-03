Román: "Soy un torero pirotécnico, pero cada vez más serenado"

Román es algo así como el torero de los desafíos. El año pasado acometió su particular acto de subversión con la tarde de los seis toros en la Feria de Fallas y la subsiguiente revolución con el indulto de ‘Escondido’ en la plaza de toros de València. Mañana regresa con otro desafío: el mano a mano junto a Borja Jiménez y con la voluntad de recuperar el día de San José, de hacerlo suyo como torero valenciano. Está en el camino. Determinación y capacidad no le faltan.

Ahora lleva tres puntos debajo del párpado derecho tras un pitonazo y se recupera de la cornada interna de doce centímetros en la pierna derecha que sufrió hace unos días en Carnaval Taurino de América de Mérida (Venezuela). Está tranquilo, pero ya nota el miedo. Pero los rasgos pirotécnicos de su carácter y su tauromaquia son siempre evidentes: formas, matices, apasionamiento delante del toro. Es el regreso de Román a València, su plaza. No es un regreso cualquiera.

¿Cómo se encuentra de la cornada?

Estoy prácticamente recuperado y preparado para afrontar lo que viene por delante, que no es poco.

Mañana regresa a València tras los dos triunfos de año pasado…

Es mi casa, así la considero, y la verdad que volver a casa siempre es motivo de alegría.

Pero no es un regreso cualquiera.

Para mí, sí porque estoy haciendo igual mi preparación y mi forma de vivirlo. Para el aficionado, después del indulto en la Feria de Julio y de la tarde de los seis toros en las Fallas pasadas, puede que no. Pero mi objetivo es seguir manteniendo el idilio con mi plaza y seguir triunfando.

¿Estrena vestido?

Tengo uno para estrenar, que es de color azul Soraya y oro; y otro sangre de toro y oro que lo estrené en Manizales este invierno e indulté un toro. Así que no sé cuál me pondré porque cada día me visualizo con uno.

¿Cómo se ha mentalizado?

Visualizándome dentro de la corrida. Me hago los toros de salón pensando que estoy en València con un toro de La Quinta. Y luego pensaré en Sevilla y después en Madrid, festejo a festejo.

¿Qué recuerda del toro de Santiago Domecq que indultó?

Todo tuvo mucha intensidad lo que transmitió con su comportamiento porque él nunca dejó de acometer, de perseguir la muleta.

¿Hay toros en una trayectoria que mejoran como torero?

Sí, ‘Escondido’ será un toro de mi trayectoria muy especial que, cuando me retire, siempre lo recordaré. Al igual que la tarde de los seis toros.

¿Qué le ha enseñado el hecho de torear la encerrona?

Mucha tranquilidad de cara al resto de tardes. Al final, la temporada tiene muchos altibajos y ha habido de algún momento de bajón y de dudas, como es lógico y normal, y esa tarde me venía a la mente para darme tranquilidad.

Román, durante la entrevista / Germán Caballero

¿Qué le transmite torear aquí?

València es alegría, torear aquí me hace feliz.

El cartel es distinto.

Sí, creo que ha tenido interés entre los aficionados. Además, la televisan por One Toro y viene el rey Felipe VI a la plaza de toros. El mano a mano creo que es un acontecimiento, por eso ha gustado tanto y además tiene el motivo solidario de la dana. Un acierto.

¿Cómo definiría a Borja Jiménez?

Es un torero del momento. Los dos somos triunfadores de la temporada pasada, ahí está el motivo del cartel. Así que ninguno de los dos se va a dejar nada dentro, estoy seguro.

Lidian los toros de la ganadería La Quinta.

Es una ganadería distinta porque está caracterizada por ser un toro humillador, pronto y fijo, pero a lo mejor sale todo lo contrario. Así que para mí son toros, saldrán por la puerta de chiqueros y les aplicaré lo que necesiten en su lidia. No me gusta ir con una idea preconcebida a la plaza.

¿Cómo lleva el miedo?

Es complicado de definir, pero no es miedo al toro, es nervios, presión, incertidumbre de saber si estoy preparado y capacitado para afrontar la tarde. Pero es una sensación preciosa, llena de ilusión también.

No ha parado de torear en América este invierno.

He toreado 14 corridas de toros, es como una temporada nueva. Pero ahora tenía ganas de estar ya en España, de llevar mi entrenamiento y mi rutina.

Ha firmado dos tardes en la feria de San Isidro y su regreso a Sevilla.

Estoy muy ilusionado, estoy disfrutando mucho el camino porque se me presenta una temporada muy bonita.

¿Hacia dónde ha evolucionado como torero?

Soy un torero pirotécnico, pero cada vez más serenado. Se va a ver un torero mucho más cuajado, más seguro, más hecho.

¿Y cómo lo ha logrado?

A base de mentalización y preparación. También es una cuestión de tiempo, de años en la profesión y de aprendizaje. He aprendido a serenarme.

