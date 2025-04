La Quinta, la recompensa a la bravura de Buendía

La apoteosis de bravura y emoción delante del rey Felipe VI en la plaza de toros de Valencia, donde ocupó una barrera en el tendido de sombra, ha tenido su recompensa: la empresa de la plaza de toros de Valencia, Espacios Nautalia 360, ya ha apalabrado una corrida de toros con la familia Martínez-Conradi para la Feria de Fallas del 2026. Así lo ha podido saber Levante-EMV tras el gran encierro que lidió la divisa sevillana el día de San José, con hasta cuatro toros de nota alta para convertirse así en la ganadería triunfadora del serial fallero.

Los tipos, como es norma, estaban muy definidos, porque en esta casa se busca el toro que embista y bien hecho. Los cárdenos, como marca la casa, eran bajos, de manos cortas y con esqueletos justos, finos de tipo en definitiva. La corrida de la Feria de Fallas era proporcionada y seria, es decir, con trapío pero no tan pesada de kilos. Fuertes, sí, pero sin que su romana superase algo más de 500 kilos y no anchos de pecho para oxigenarse lo necesario para mantener su fuelle y no perder la flexibilidad exigida por el toreo ligado en redondo. Así que en Valencia había varios de esos ejemplares que encantaban a los toreros y cuyas hechuras anunciaban grandes triunfos. Y así fue.

Prestigio y categoría

Porque la ganadería de La Quinta ha tardado poco tiempo en alcanzar prestigio y categoría gracias al trabajo de la familia Martínez-Conradi. Es uno de los hierros más importantes del campo bravo español. Siempre en las mejores plazas, en las grandes ferias y con las más importantes figuras del toreo en los carteles.

Así que el principal bastión con el que cuenta en la actualidad la rama Buendía del encaste Santa Coloma volverá a la plaza de toros de Valencia, si se cumple la palabra dada, que en estos tiempos ya se sabe que escasea.

La felicidad del trabajo hecho, el deseo cumplido y la esperanza del regreso envuelve la finca ‘Fuente La Higuera’, situada en Palma del Río, entre Córdoba y Sevilla, a escasos kilómetros del espacio natural protegido de Hornachuelos.

Álvaro Martínez-Conradi y sus hijos Álvaro y Pepe están orgullosos. Sobre todo, porque la corrida de la Feria de Fallas supuso el inicio de una temporada que estará marcada por su ausencia en la Feria de Abril de Sevilla, en la que no lidiarán por decisión propia tras alguna desavenencia con el empresario Ramón Valencia. Después de València, llegó la Feria de la Magdalena de Castellón casi sin solución de continuidad, en la que Antonio Ferrera indultó al cuarto toro, de nombre ‘Ruiseñor’, número 34, de 501 kilos y que pasará a la historia como el primer animal al que se le perdona la vida en esta plaza.

El torero valenciano Román y el picador 'Puchano' dan la vuelta al ruedo el día de San José. / Litugo

Puchano, cumbre

En València destacó, sobre todo, el quinto, que fue premiado con una aclamada vuelta al ruedo. El toro se llamaba 'Famoso', número 35, cárdeno oscuro, nacido el 10/20, con 555 kilos de peso. Con él se vivió un gran tercio de varas de Francisco Ponz ‘Puchano’, arrancándose desde la boca de riego al peto del picador para llegar humillado con formidable intensidad. Dejó una gran pelea con su matador poniéndole de largo para que acudiera con alegría a los dos puyazos que fueron uno de los capítulos más emocionantes del ciclo fallero. El toro vendió cara su vida en la muleta de Román, por donde embistió con gran clase, repetidor y con transmisión, y al final el diestro de Benimaclet paseó una oreja.

Otro apéndice paseó el espada valenciano en el cuarto, de nombre ‘Pegajoso’, ovacionado en el arrastre. De aspecto más asaltillado este Buendía de La Quinta, tuvo una embestida vibrante y seria, tremendamente exigente. De mirada viva, de fino hocico, degollado de papada… pero que se comía la muleta de Román en una faena nada fácil. Tuvo mucho que torear y el diestro valenciano no le volvió la cara. El primero de la tarde, con el que el torero valenciano también pinchó el triunfo, también sirvió, de comportamiento encastado en su conjunto. El segundo, que cogió de manera dramática a Borja Jiménez, tuvo desigual entrega y nobleza ante los engaños, pero también se dejó. El sexto se rajó.

Pero en su conjunto, La Quinta lidió seis toros de bien presentados, aunque de dispares cuajo y hechuras. Pero con el trapío necesario para la categoría de Valencia, que tanto en entredicho se ha puesto en esta última Feria de Fallas, como un gran malentendido entre veterinarios y gente del toro. Pero La Quinta se ha ganado por méritos propios volver a la plaza de toros de Valencia.

