Donaire, el novillero ausente del circuito valenciano: "Han jugado con mi salud"

Alberto Donaire llega de entrenar de la plaza de toros de València antes de la hora acordada para la entrevista. En la palma de la mano derecha -donde está el sentido del toreo, en las palmas y en las yemas- tiene un hematoma de las veces que se tira al carro de matar. Habla con sencillez y autenticidad, dos valores que también proyecta con el capote y la muleta. Y en sus palabras tampoco hay animadversión por no torear el Circuito Valenciano de Novilladas, el certamen promovido por la Generalitat Valenciana y la Fundación Toro de Lidia, pese a prometérselo los organizadores y no operarse de la colostomía preventiva que llevará el resto de la temporada debido a su gravísima cornada en el esfínter que le tuvo 23 días ingresado en el Hospital Clínico de València.

¿Cómo digiere su ausencia del Circuito Valenciano de Novilladas 2025?

Desde niño elegí ser torero, así que tengo la mente y la conciencia preparada para estas situaciones. Es verdad que aquí, en mi casa, en València, esperaba que se contara conmigo porque me lo prometieron y porque la afición ha vivido muy de cerca mi percance.

¿Le prometieron estar?

Sí, cuando reaparecí y sentí que podía hacer una temporada completa, me puse en contacto con los organizadores y me dieron su palabra de que iba a estar en el circuito valenciano de novilladas.

¿Y qué ha pasado?

Que me he visto engañado, que es lo que más me ha molestado en el fondo. Para mí, lo que prima en el toreo y en la vida es la palabra y aquí no la han tenido conmigo. Además, también han jugado con mi salud.

¿Por qué lo dice?

Una vez reaparecí en la plaza de toros de València en mayo, los organizadores del circuito tenían la duda de si me operaría de la colostomía preventiva que todavía llevo desde octubre. Les dije que no me operaría hasta final de este año para poder torear el circuito porque me hacía mucha ilusión. Precisamente tomé esa decisión para poder estar en óptimas condiciones en estas fechas.

Entiendo.

Me duele, sobre todo, por mi ausencia, pero también por muchos otros compañeros que igual que yo también se merecían estar. Por ejemplo, de la Escuela Taurina de Castellón hay dos representantes y no hay ninguno que haya nacido en la zona y creo que tiene que ser duro para la afición de allí. Incluso para mí porque antes de ser torero, hay que ser buen aficionado.

Pero usted iba a hacer el esfuerzo.

Claro, la ilusión es la base de todo, pero no es fácil vivir con una colostomía porque es complejo para hacer ejercicio y torear. Apenas puedo correr para coger fondo físico, pero salgo a caminar y hago elíptica en un gimnasio para estar a la altura de la exigencia física que requiere el toro.

¿Qué le decían los médicos?

Somos toreros, ellos saben cómo somos. Y lo que nos mueve, insisto, es la afición y la ilusión por torear. Pero a final de temporada me debo operar.

¿Cómo ha sido su recuperación?

Un trabajo lento y muy costoso, pero gracias a esa ilusión por ser torero, en el momento en que ya salí del hospital, me puse en contacto con el capote y la muleta.

Un momento de la entrevista al novillero Alberto Donaire / Ana de los Ángeles Martí

¿Y el día de la reaparición?

Cuando estaba en el hospital me visualizaba vestido de torero en la plaza de toros de València. Mentalmente, lo hacía y me motivaba hasta que llegó ese día, en mi plaza y con la gente que más quiero.

¿Qué le ha enseñado el percance?

A que los aficionados me vean ya de otra forma, con otra madurez y ya sabiendo lo que es la dureza del toreo.

¿Y como persona?

A reafirmarme y a vivir mucho más intensamente. Ahora disfruto de todos los momentos, de cada paseo, de cada entrenamiento, de cada tarde porque el percance, igual que la ausencia del circuito valenciano de novilladas, han reafirmado mi afición y mi vocación.

Ahora, ¿qué le queda?

El 29 de agosto toreo una novillada en Calahorra (La Rioja) y espero entrar en los certámenes de novilladas del mes de septiembre.

¿Algemesí?

Según nos han dicho, los carteles están ya cerrados y no estamos dentro de la Setmana de Bous de Algemesí por segundo año consecutivo y eso que debuté con caballos allí.