El valenciano Miguel Giménez toreará en Tafalla

El torero valenciano Miguel Giménez toreará el próximo viernes 15 de agosto en Tafalla (Navarra) una corrida de toros del Conde de la Corte, ganadería madre de la sangre brava fundada en 1920 y que ahora dirige Guillermo López Martínez, nieto de Luis López Ovando y María Olea, quienes durante décadas estuvieron al frente de una divisa fundada por Agustín de Mendoza y Montero.

El diestro de la Pobla de Vallbona compartirá cartel con Gómez del Pilar y Diego García dentro de la llamada en la feria torista de Navarra, dentro de Feria de la Asunción organizada por la empresa Esencia Taurina: "Voy a torear seis corridas de toros seguidas antes de viajar a España", señala desde Perú.

La Copa Chenel

Miguel Giménez lleva tres años seguidos haciendo temporada en Perú con más de 30 corridas de toros cada año. No ha entrado en el certamen de la Copa Chenel, pero sigue preparándose en tierras americanas, donde ha revalorizado su cartel, y cuenta con el reconocimiento de toreros de la talla de Gregorio Tébar, 'El Inclusero', con el que entrena y convive: “No nos ponen en la Copa Chenel por tercer año consecutivo que nos presentamos, pero seguimos preparándonos para mayores retos”, destacaba en una entrevista reciente con Levante-EMV.

El torero Miguel Giménez junto al maestro Gregorio Tébar 'El Inclusero' / Levante-EMV

"Sentirme torero"

Entra conversación, Giménez aseguraba que "prefiero jugarme la vida en Perú que trabajar en fábricas en València. Sentirme torero es la sensación más bonita del mundo y la he experimentado más que nunca estos meses en Perú. Porque he podido vivir de mi profesión y he podido dedicarme completamente a ella. Ha sido una inyección de moral muy importante para mí y para un futuro próximo como torero.

El resto de la feria

El resto de la feria estará conformada por Joselillo, Rubén Pinar y Emilio Serna para torear seis toros de la ganadería Palha el sábado 16 de agosto y el domingo 17 será la tercera corrida con toros de Sobral mano a mano para los hermanos Javier y Damián Castaño. El lunes 18 de agosto habrá una novillada sin picadores de la ganadería olitense Hermanas Azcona con Hugo Casado, Alejando Chávarri, Jesús Mariano y Daniel Fernández.