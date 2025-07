La "tristeza" de no tener feria taurina en julio: "Pierde el aficionado y el toreo"

La ganadera Aurora Algarra sigue apartando cada invierno una corrida de toros con la ilusión de lidiarla en la Feria de Julio de València. Lo hace desde que saltó al ruedo aquel 'Fusilero' que toreó Román en julio del 2016. Luego vendrían el gran 'Malospelos' en 2018, el magnífico sobrero ‘Holgado’ en 2019 y varios premios consecutivos como mejor ganadería de la Feria de Julio: "Si tengo toros para València, los aparto para la Feria de Julio aunque la empresa no me los pida. De hecho, hace años que no lo hace, pero mi ilusión siempre es volver a València".

Así que este año no ha sido menos y tenía un encierro cinqueño fijado para València que acabará en la ciudad francesa de Saint-Gilles el 24 de agosto y que estoqueará el valenciano Samuel Navalón. "Es fatal para los aficionados que no haya Feria de Julio este año. Me duele porque es mi plaza de primera más talismán y su afición tiene un encanto especial porque va a ver el toro con seriedad, sobre todo, en la Feria de Julio", finaliza la ganadera sevillana.

"Un pilar fundamental"

Precisamente, el propio Navalón tenía la ilusión de presentarse en su tierra como matador de toros tras ser la principal ausencia de la pasada Feria de Fallas: "La Feria de Julio es un pilar fundamental en nuestra plaza y es una pena muy grande que este año no se celebre porque el año pasado resulté triunfador en una de las tardes más bonitas que he tenido en mi trayectoria de novillero", asegura.

El objetivo de las obras en la plaza de toros de València es la sustitución de los equipos de iluminación en pasillos y escaleras, así como del sistema de proyectores del ruedo con tecnología LED y de acero inoxidable. Pero el torero Rafaelillo, que relanzó su carrera con aquel toro de impresionante bravura de Cuadri de nombre ‘Trastero’ en la Feria de Julio del 2014, también lo tiene claro: "El que pierde es el aficionado y el toreo. La Feria de Julio tenía mucha más fuerza que la Feria de Fallas… Estoy seguro de que la València taurina pronto volverá a ser lo que ha sido siempre", apunta.

Sobre esas obras, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, aclaró en su visita a las obras de la plaza de toros de València que "vamos a mejorar la iluminación y a reforzar la seguridad de la plaza. Se trata de una obra de gran envergadura que estará finalizada para que la próxima Feria de Fallas se pueda celebrar con todas las garantías y van según lo previsto".

El proyecto también incluye la instalación de un sistema de detección de incendios que estará monitorizado las 24 horas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Diputación, reforzando así la prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, visita las obras de iluminación en la plaza de toros de València / Raquel Abulaila

"Una enorme tristeza"

Por su parte, el presidente de la Unión de Abonados de la plaza de toros de València, Agustín Colomar, declara que como aficionado valenciano "tengo una enorme tristeza por ver que no se va a celebrar la Feria de Julio, la más importante de nuestro calendario por el cuajo del toro y del torero". Sobre el cierre de la plaza durante ocho meses, expone que "los responsables de tal decisión no han calibrado el alcance de la misma. Creo que no la hubieran tomado si antes hubieran recabado la opinión de los aficionados, pues había alternativas al respecto". Colomar espera que no vuelva a suceder un parón de este calibre y les compensen con la instalación de los dos ascensores pedidos para "acceder a la 1ª y 2ª Naya de las personas mayores y que tanto esfuerzo les representa".

El ganadero Santiago Domecq, que el año pasado vivió una tarde histórica con el indulto de 'Escondido', también muestra su pena por no poder volver a lidiar sus toros este año en la plaza de toros de València, pero también cree que "unas obras tan específicas y temporales como estas no perjudicarán el futuro del toreo en la plaza de toros de València. Eso sí, la vuelta de la Feria de Julio debe ser grande, no con reducción de festejos". Y deja la puerta abierta a lidiar en la Feria de Fallas del 2026 o en el mismo Julio.

Precisamente, Román fue el que indultó a 'Escondido' y asegura que "mis triunfos más importantes han sido en la Feria de Julio", en referencia a la primera puerta grande como matador en València, su faena a 'Fusilero', su reaparición tras la grave cornada de Madrid o el mencionado indulto del año pasado: "Es una pena que no haya feria, echo de menos torear en la plaza de toros de València en estas fechas. Me falta algo porque desde el festival de la dana hasta las Fallas del 2026 no habrá toros".

Román firma la faena de su vida e indulta a “Escondido” de Santiago Domecq en la Feria de Julio /

En ese sentido, Paco Ureña también declara que ha sido "un torero muy de la Feria de Julio porque en esa feria en 2017 relancé mi carrera en una tarde épica y pude tocar el corazón de los aficionados valencianos". También expone que desconoce la obra que ha cerrado la plaza durante estas fechas, "pero no quiero pensar que no quieren dar la Feria de Julio", finaliza.

Próximos festejos

El curso taurino en Valencia y sus alrededores sigue con el Circuito Valenciano de Novilladas, la Setmana Taurina de Algemesí y con los carteles programados en Ondara el próximo 9 de agosto con toros de Luis Algarra para Alejandro Talavante, Tomás Rufo y Marco Pérez y en Requena el 29 de agosto con Román, Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón frente a ejemplares de Luis Algarra y Adolfo Martín. Próximamente, saldrá otra corrida de toros para Villena el próximo 7 de septiembre. Pero lo realmente doloroso es la indiferencia que vive la plaza de toros de Valencia durante su Feria de Julio: cerrada y sin toros.

Posdata

Como Posdata: Al toreo entero, entiéndase profesionales y aficionados, nos duele no tener la Feria de Julio en la plaza de toros de València, tal y como acaban de leer. Miramos por la ventana y se nos abren los ojos de la envidia con ferias como la de Santander, que ya ha ganado en legitimidad -que no en historia- a la de Sant Jaume de aquí, aumentando sus festejos cada año. La ansiada reivindicación de la Feria de Julio -para darle la vuelta a su situación y no levantar tantas ronchas de indignación- conlleva profesionalidad, trabajo, molestias y voluntad -mucha voluntad- para meter el hombro por parte de la actual empresa gestora del coso, Espacios Nautalia 360, y de la Diputación de València. Dicho queda.